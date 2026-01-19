logo pulso
Apoyo a 'Jóvenes Construyendo el Futuro' sube a $9,582

Tiene como objetivo brindar capacitación por hasta 12 meses a jóvenes entre 18 y 29 años

Por El Universal

Enero 19, 2026 02:13 p.m.
A
Apoyo a Jóvenes Construyendo el Futuro sube a $9,582

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México. Tiene como objetivo brindar capacitación por hasta 12 meses a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni laboran.

Las capacitaciones se realizan en los Centros de Trabajo afiliados al programa, los cuales se benefician de la contribución, al mismo tiempo que los jóvenes desarrollan habilidades en el área de trabajo.

Este programa brinda a las y los beneficiarios un apoyo económico mensual y seguro médico por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) durante el tiempo que dure la capacitación.

¿De cuánto será el apoyo económico en 2026?

A finales del 2025 el gobierno federal anunció un aumento al apoyo económico que brinda el programa para las y los jóvenes que participan en él.

Anteriormente, la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro era de $8,480 pesos mensuales, sin embargo, este año la cantidad se ajustó de acuerdo con el aumento al salario mínimo de 13% en el país.

A partir del 1 de enero de 2026, las y los candidatos que queden seleccionados en las diversas vacantes, así como aquellos que ya formaban parte del programa, recibirán un apoyo económico de $9,582 pesos al mes. El depósito de este monto se realiza directo a las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios.

Para formar parte del programa, se recomienda estar atento a las rondas de postulación que se publican periódicamente en los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro.

LEA TAMBIÉN

Hallan "transa" con Jóvenes Construyendo el Futuro en SL

Empresas exigían pagos a los becarios del programa destinado a capacitación y colocación en el empleo

