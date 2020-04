"Apoyo de Banxico y BID, clave para recuperación", asegura HR Ratings

Los créditos para las pequeñas empresas y globales a través del Banco de México (Banxico) y otros mecanismos ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), serán importantes para determinar la velocidad de la recuperación de la economía esperada para el tercer trimestre, afirmó la calificadora HR Ratings.

"Las medidas del Banxico son muy importantes y lo que han hecho otras instancias con las medidas muy polémicas; lo importante es asegurar que las empresas sean viables cuando termine [el confinamiento]", indicó el director de análisis de la calificadora, Félix Boni.

Durante el webinar —conferencia, que se transmite por Internet— sobre el tema petrolero y la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), estimó que es probable que la recuperación de la economía podría darse a partir del tercer trimestre.

Pero la duda no es cuándo se dará, sino más bien la velocidad en que lo haga por los efectos negativos de las restricciones de aislamiento que se están tomando para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19. "Sería en el tercer trimestre la recuperación, pero la velocidad está por verse", advirtió.

Boni dijo que hay incertidumbre y preocupación porque las empresas del sector privado y global, vayan a poder operar bien, una vez que regresen a trabajar. "Por eso es importante los créditos para que cuando la gente pueda, regresar a trabajar", matizó.

Mencionó que en Estados Unidos y Europa se está esperando una recuperación en la segunda parte de mayo o junio, que dependerá del levantamiento de las restricciones de algunas actividades productivas.

Sin embargo, señaló que si bien en Estados Unidos la industria automotriz estaría retomando sus procesos de producción, no podría hacerlo del todo de manera completa porque en México seguirá considerada como actividad no esencial.

Por su parte, el director de deuda corporativa de la calificadora, José Luis Cano, dijo que están estimando que al cierre del año el precio del petróleo terminará en 24 dólares por barril.

Sobre el impacto para Pemex de la caída de los precios de los energéticos, explicó que aún no se ve del todo porque fue gradual y la mayor parte en abril así como en las ventas internas por la menor demanda.

HR Ratings está proyectando un aumento del déficit presupuestario del balance financiero de Pemex, a pesar de los apoyos extraordinarios que recibió el pasado 21 de abril por parte del gobierno federal a través de un crédito fiscal del 28% para este año que podrá ser acreditable contra el Derecho por la Utilidad compartida por hasta 65 mil millones de pesos.