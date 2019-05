Apple, Amazon o Microsoft: ¿cuál ganará la pugna billonaria en Wall Street?

NUEVA YORK (EFE).- El podio de empresas billonarias en Wall Street ya cuenta con tres componentes: el oro de Apple, la plata de Amazon y, desde hace unos días, el bronce de Microsoft. La duda es cuál de ellas lo superará de manera permanente al tiempo que, por el retrovisor, se aproximan Alphabet y Facebook.



Las tres primeras tecnológicas dominan el mercado neoyorquino y se han convertido por momentos en las compañías más valiosas del mercado global, aunque a día de hoy solo Apple -que superó la barrera psicológica en agosto de 2018- permanece por encima, gracias al anuncio de recompra de acciones hecho el martes al cierre bursátil que impulsó sus títulos casi 14 dólares por acción.



Microsoft, la miembro más reciente de este club de compañías billonarias, superó durante unos minutos la semana pasada esta cifra mágica, impulsada también por unos resultados trimestrales muy positivos, ya que ganó entre enero y marzo 8.809 millones de dólares, un 18,6 % más interanual.



La compañía fundada por Bill Gates coquetea aún con esa cifra, apenas a 25.000 millones de dólares del billón, en tanto que Amazon, el gigante del comercio minorista a través de internet, está todavía a 55.000 millones de volver a situarse por encima del millón de millones, como hizo en septiembre del año pasado.



Sin embargo, con los vaivenes que los mercados neoyorquinos llevan padeciendo desde finales del año pasado, no parece claro cuál de las tres va a resultar ganadora de esta pugna, o si serán otras competidoras -también tecnológicas- quienes se lleven el gato al agua.



"Creo que Microsoft es la mejor apuesta para liderar la carrera gracias al impresionante crecimiento en su negocio de la 'nube'", opina para Efe el analista senior de Investing.com, Jesse Cohen, para quien estos servicios de datos son también la mejor baza de Amazon frente a Apple, cuya principal fuente de ingresos sigue siendo la venta de aparatos tecnológicos.



Pero en el futuro cercano aparecen como nubarrones para estas tres glorias de los mercados dos nombres propios que se presentan como posibles nuevas integrantes del club billonario: Alphabet -la tecnológica matriz de Google- y Facebook.



Si bien la compañía del buscador más utilizado de Internet, propietaria de Android y YouTube, no pasa por sus mejores momentos después de reportar una ralentización en el crecimiento de sus ventas y de una sanción de las autoridades de Competencia europeas, sigue estando muy cerca de alcanzar esa meta, con una capitalización de alrededor de 800.000 millones de dólares.



Mucho más lejos se encuentra la red social Facebook, que posee entre otras Instagram y WhatsApp, pero que aspira a ser un serio competidor, a pesar de contar "solo" con la mitad de lo requerido -500 mil millones de dólares de capitalización bursátil- y de la pérdida de popularidad, entre otras razones por los escándalos sobre la privacidad de los datos de sus usuarios.



Que las cinco empresas con mayor capitalización de mercado ahora mismo en Wall Street sean tecnológicas no es casualidad y coincide en el tiempo con la mayor salida a bolsa de empresas de este campo desde el estallido de las "puntocom" a principios del milenio.



Mientras Apple, Amazon y Microsoft pelean por la corona billonaria, compañías como Uber preparan su debut en los mercados neoyorquinos, donde aspiran a una capitalización diez veces menor, de alrededor de 100 mil millones de dólares.



Aunque estos hitos del mercado estadounidense se han producido en los últimos doce meses, lo cierto es que la primera vez en la historia que una empresa superó el billón en capitalización fue en 2007, cuando la petrolera pública china PetroChina superó por momentos la cifra en la Bolsa de Shanghái.