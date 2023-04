Profeco invita a acción en contra de productos milagro de Novirsa

A-AA+

Si adquiriste alguna crema antivejez, elixir de la juventud, anillo para bajar de peso, cubrebocas, esterilizadores, sanitizantes, células madre u otro producto de Novirsa, se trata de un engaño, alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por lo que invitó a sumarse a la acción colectiva contra esa empresa.

La Profeco aseguró que desde el 2020 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que "los productos no contaban con registro ni permiso sanitarios de publicidad" de dicho órgano regulador.

Si no cuentan con registro entonces los resultados y efectividad no están garantizados e incluso ponen en riesgo la salud, tal fue el caso de Adulta, Adulta Fem, reduction, Lipofast, Detenol, Lipec, Prinex, Redux, Xpan, Lipolit, Senza dermaroller, Fillelin, Botolit, Colombian hair shampoo, suero y loción y Cellmaster.

Otros de los productos que resultan ser un engaño son: Crema Hebe, que dice ser el "elixir de la juventud"; Reduction, un anillo para bajar de peso, Adult-t y Adult G-fem, así como cubrebocas, sanitizantes y productos para prevenir el contagio del virus de Covid-19.

Como no garantizaba la confidencialidad de sus datos personales, tampoco tenía permisos de la Cofepris y no tiene elementos que permitan advertir seguridad ni certeza jurídica en las relaciones de consumo, la Profeco inició en marzo de 2022 una demanda de Acción Colectiva contra Novirsa Paris.

Sin embargo, esto tuvo complicaciones porque no se encontró un domicilio a través del cual presentar las reclamaciones o solicitudes de aclaración, por lo que se tuvieron que publicar edictos en periódicos y en el Portal de Acciones Colectivas.

A pesar de que se presentó esa demanda en marzo de 2022, la Profeco pide a consumidores que hayan comprado productos milagro del 2020 a la fecha sumarse a la Acción Colectiva para lo cual se pide ingresar a la página de Profeco en la sección de Acciones Colectivas para descargar formatos para luego mandar los datos al correo acolectivas@profeco.gob.mx