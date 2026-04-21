Apple tendrá nuevo CEO

Nueva York.- La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

A partir del 1 de septiembre, Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.

"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser director ejecutivo de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una empresa tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser", escribió Cook, de 65 años, en el comunicado.

Subrayó que Ternus tiene "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con honor", y lo calificó como un "visionario" cuyas contribuciones a Apple "ya son demasiado numerosas para contarlas".

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Ternus, de 51 años, se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013. En 2021, fue nombrado vicepresidente sénior de este departamento.

Según la empresa, el próximo CEO de Apple desempeñó un papel "fundamental" en la introducción de productos como el iPad y los AirPods, así como en múltiples generaciones de productos de iPhone, Mac y Apple Watch.

En concreto, el trabajo de Ternus en Mac ha contribuido a que esta categoría "sea más potente y popular a nivel mundial que en cualquier otro momento de sus 40 años de historia".

Durante su cargo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, la compañía presentó el portátil MacBook Neo, así como los iPhone 17 Pro y Pro Max, el iPhone Air y el iPhone 17.