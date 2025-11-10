Apreciación del peso mexicano por cierre de gobierno en EU

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.38 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.44% o 8 centavos respecto a la jornada del viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este lunes en 18.87 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.16% o 3 centavos por debajo del cierre de la semana pasada.

La apreciación del peso ocurrió a la par de un ligero debilitamiento del dólar estadounidense de 0.15%.

El peso mexicano se aprecia junto con otras divisas de economías emergentes, impulsado por un mayor apetito por riesgo en los mercados, ante la expectativa de que el cierre gubernamental en Estados Unidos podría concluir pronto.

El Senado estadounidense continúa en sesión y se prevé que realice la votación definitiva durante el día para enviar el proyecto de ley de gasto a la Cámara de Representantes.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas ante el dólar estadounidense fueron: el rand sudafricano con 0.94%, el shekel israelí con 0.84%, el peso colombiano con 0.78%, el peso chileno con 0.73%, el dólar australiano con 0.71% y el real brasileño con 0.62%.

El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes ganancias, ante la expectativa de que termine el cierre gubernamental en Estados Unidos. El Dow Jones registró una ganancia de 0.81%, ganando en tres de las últimas cuatro sesiones. El Nasdaq Composite mostró un avance de 2.27%; por su parte, el S&P 500 subió 1.54%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.45%, pero alcanzando un nuevo máximo histórico en la jornada. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras como Grupo Carso, con una caída de 3.46%; Bimbo, -2.63%; Becle, -2.46%; Coca-Cola Femsa, -2.39%; y Gruma, -2.37%.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 4 mil 114 dólares por onza, con una ganancia de 2.55%. En la sesión el precio continuó impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal recortará en 25 puntos su tasa de interés en su junta de diciembre.

A la par, el petróleo WTI, cerró la sesión cotizando en 60.17 dólares por barril, con un avance de 0.70%. El crudo ganó debido a un mayor apetito por activos de riesgo, pues todo parece indicar que el cierre de operaciones del gobierno en Estados Unidos podría terminar pronto.