Aprueba el Infonavit nuevos créditos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Infonavit dio a conocer que se le autorizó brindar a los trabajadores independientes y migrantes opciones para utilizar el ahorro de su Subcuenta de Vivienda en créditos para mejora, compra y construcción de vivienda.

La propuesta fue aprobada este martes en la sesión ordinaria número 929 del Consejo de Administración, con el voto a favor de los sectores de los empleadores, trabajadores y de gobierno que conforman al Instituto.

La propuesta comprende modificaciones al Modelo Único de Originación para que, además de las personas trabajadoras con relación laboral vigente, se permitirá el acceso al crédito a personas trabajadoras del hogar, periodistas, músicos y migrantes, entre otros.

En representación del sindicato de músicos, EJE Ejecutantes, y de la CTM, Armando Baez Pinal, celebró esta iniciativa, la cual constituye un avance sustantivo para que se amplíe el acceso al crédito a sectores no atendidos, como el de los músicos, quienes por primera vez contarán con opciones reales para ejercer su derecho a la vivienda.

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El director general del Infonavit, Octavio Romero, reconoció la importancia del diálogo con el sector obrero, en especial con la CTM y la CROC, para invitar, a los trabajadores afiliados a dichas centrales obreras para que aprovechen los beneficios.