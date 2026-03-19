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Arranca ronda sobre T-MEC con EU

Por EFE

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
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Arranca ronda sobre T-MEC con EU

Washington.- Estados Unidos y México comenzaron este miércoles en Washington las negociaciones presenciales para la revisión del acuerdo de libre comercio T-MEC, que también incluye a Canadá, un proceso que debe iniciar el 1 de julio y que resulta incierto por la guerra arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, viajó a la capital estadounidense para reunirse, por separado, con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, en inglés), Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio del Gobierno de Trump, Howard Lutnick.

"Sostuvimos conversaciones con el embajador Jamieson Greer, titular de USTR, y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día", explicó Ebrard en la red social X.

La Oficina Comercial estadounidense informó en un comunicado que Greer y Ebrard instruyeron a sus equipos técnicos a mantener reuniones regulares antes del 1 de julio, cuando comenzará la revisión conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

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El 5 de marzo, la Administración estadounidense anunció un acuerdo con México y Canadá para iniciar la revisión conjunta.

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