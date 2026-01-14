Arreciará la competencia automotriz

CIUDAD DE MÉXICO.- La comercialización de autos nuevos crecerá entre 1% y 2% en este año respecto a 2025, lo que augura que arreciará la competencia entre marcas para atraer la mayor cantidad de clientes posibles.

Como parte de las estrategias de las automotrices, el año pasado destacó el otorgamiento de un bono en efectivo sobre el precio del vehículo, con una prevalencia de 67%, es decir que, de cada 100 promociones para vender un auto nuevo, 67 llevaban asociado un bono, mostró un análisis de la consultora Kaso y Asociados.

En 2024 la prevalencia de los bonos era de 53%, por lo que hubo un avance de 14 puntos porcentuales en este tipo de promoción. "Esto habla de la competencia que hubo", dijo Armando Soto, director general de Kaso y Asociados.

Como ejemplo, Honda ofrece un bono de 150 mil pesos para la camioneta Odyssey 2025, además de 60 meses sin intereses.

La segunda promoción más recurrente para vender un auto fue una tasa de interés preferencial, que en el caso de algunas marcas chinas se fijó en 9%, cuando el promedio para un crédito automotriz ronda 14%.

En este caso, la prevalencia fue de 62%, la misma proporción que en 2024, ya que las tasas de interés no tuvieron movimientos importantes entre ambos años.

La promoción de meses sin intereses dejó de figurar un poco, mientras que repuntó la eliminación de la comisión por apertura de un crédito automotriz, que implica un descuento de alrededor de 2% sobre el valor del auto.

En septiembre, Renault eliminó la comisión por apertura en todos sus créditos permanentemente; así, los clientes no tengan que desembolsar más de inicio, liberando recursos que pueden destinarse a gastos obligatorios.