Asamblea del Infonavit aprueba nuevas políticas de crédito para garantizar viviendas dignas

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) celebró su 123 Asamblea General Ordinaria en la que representantes de los sectores de los trabajadores, empresarial y gobierno aprobaron las nuevas políticas de crédito.

Con esta aprobación, culmina la implementación del marco normativo derivado de la reforma a la Ley del Infonavit, promulgada en diciembre de 2020, con el objetivo de que todas las personas con depósitos en el Instituto a través de su Subcuenta de Vivienda tengan libertad de elección sobre cómo ejercer su derecho al crédito.

Ahora el Infonavit podrá otorgar financiamientos para la adquisición de vivienda nueva o existente, compra de suelo, construcción, ampliación, mejora y autoproducción, pago de pasivos hipotecarios, refinanciamiento de deuda relacionada con su casa y créditos a garantizar con el saldo de la Subcuenta de Vivienda.

También se establece la posibilidad de crear créditos para trabajadores y derechohabientes que no tengan una relación laboral activa.

El Infonavit procurará, en el ámbito de sus atribuciones, que los inmuebles cuenten con plena seguridad jurídica; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; que sea asequible, cuente con espacios habitables para garantizar la seguridad física de sus habitantes y brinde accesibilidad a miembros de la familia con discapacidad.

Además, el Instituto vigilará que la vivienda se encuentre fuera de zonas de riesgo o contaminadas.

Durante la celebración de la Asamblea, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reconoció la importancia del Infonavit como motor para la reactivación económica del país.

"Es muy importante que se haya decidido abrir los cauces para que los trabajadores puedan decidir con mayor libertad si van a comprar un terreno, vivienda, o si van a construir una casa sin que haya intermediarios, porque son hombres y mujeres conscientes, responsables, saben lo que les conviene y harán que rinda ese dinero en su beneficio".

En su intervención, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, resaltó que la reforma a la Ley del Infonavit, es probablemente la más ambiciosa en materia de inclusión financiera, ya que dará acceso a una solución de financiamiento a más de 60 millones de personas que tienen una Subcuenta de Vivienda.

"Estamos impulsando el diseño de productos creativos, innovadores y sustentables porque es falso que la única forma de ampliar nuestra operación sea a través de un subsidio a la oferta".

Para avanzar en el cumplimiento de este objetivo, dijo, "a partir de ahora, ya no tenemos ningún obstáculo y, por lo tanto, no hay ningún pretexto para no ofrecer soluciones a las y los trabajadores".

A partir de mayo el Instituto comenzará a dar a conocer los nuevos esquemas de financiamiento y mejoras a los productos existentes, entre las que se consideran la reducción de la tasa de interés, créditos para policías y trabajadores agrícolas y el esquema Cuenta Infonavit + Crédito Bancario.