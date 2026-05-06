Aseguradoras bajo fuerte presión

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una caída de 12.7% en las utilidades del sector en 2025, las aseguradoras enfrentan presiones en sus resultados por los cambios fiscales que eliminaron la deducibilidad del IVA desde este año, explicó la directora de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas.

En entrevista previa a la 35 Convención de Aseguradores, a realizarse el 12 y 13 de mayo, mencionó que las empresas del ramo han buscado evitar trasladar impactos directos a clientes, aunque reconoció que los efectos de las reformas ya comienzan a reflejarse en los resultados.

Explicó que la eliminación de la deducibilidad ha tenido un efecto diferenciado entre compañías, dependiendo de los riesgos y ramos que operan. Indicó que las aseguradoras han optado por absorber parte del impacto, para mantener estabilidad en primas y evitar ajustes abruptos para los usuarios.

De acuerdo con Rosas, este entorno ya se refleja en indicadores como la siniestralidad —factor que mide la frecuencia y severidad de los incidentes—, que mostró un incremento de dos puntos porcentuales en el primer trimestre del año, al pasar de 45.9% a 47.3%.

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"Dependerá de cada una de las empresas. Dependerá de cada una de las operaciones que manejan, de los ramos. Pero también las compañías están tratando de no repercutir de una manera directa todo el impacto [al usuario]. Al final, fue una medida fiscal en la que antes podías acreditar determinado tipo de gastos. Ya no y vemos que se está reflejando en estos dos puntos porcentuales", detalló.

Añadió que la afectación se observará de forma gradual conforme se renueven las pólizas en el año.