Así te debe compensar una aerolínea si te cambia el vuelo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- La usuaria de TikTok @marijosegam contó en un storytime cómo fue que la aerolínea Volaris la mandó en un vuelo a Seattle, Estados Unidos, cuando ella pretendía viajar a Chiapas.

La mujer comentó que no contaba con visa, ni pasaporte, ni el idioma, por lo que una asistente de Volaris la estaba esperando para regresarla a México sin que migración la detuviera, pues fue un error de la aerolínea.

Por esta razón es importante conocer los derechos como pasajeros y exigirlos al momento de una confusión de este tipo o de cualquier otro.

De acuerdo el sitio oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando se trate de un caso como el de la joven, la aerolínea tiene la obligación de llevar al pasajero sin costo extra hasta su destino.

"Transporte al lugar de destino: si se aterriza en un lugar distinto por caso fortuito o fuerza mayor, el pasajero tiene derecho a ser trasladado por los medios de transporte más rápidos disponibles al destino contratado", se describe.

Por medio del mismo sitio oficial de la Profeco, se puede encontrar qué le corresponde a cada aerolínea en caso de tener retrasos en sus vuelos o que la persona no llegue a su lugar de destino.

En el caso de Volaris se lee lo siguiente:

Tratándose de cancelaciones de vuelo por responsabilidad atribuible exclusivamente a la aerolínea, el pasajero podrá acceder a alguna de las siguientes opciones:

- Reintegrar el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.

- Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos, alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo, alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y en este último caso transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

- Transporte en fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo.

En los casos de los incisos a) y c), la aerolínea deberá cubrir una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

- Hospedaje: Alojamiento en el hotel y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto correspondiente, a través de los establecimientos que la aerolínea determine por medio de hoteles y transportistas que comercialicen servicios a precios regulares y/o de bajo costo y/o clase turista. Ningún servicio de hotel o transporte señalado será proporcionado bajo conceptos V.I.P., bussines class, luxury o cualquier otro similar.

En el caso de la denuncia que se viralizó en TikTok, Volaris debió otorgar el vuelo de regreso al país, sin costo alguno. Además de los alimentos y hospedaje en caso de ser necesario.