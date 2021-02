"Ataque frontal contra outsourcing ilegal es una realidad", advierte titular de la Procuraduría Fiscal

En ataque frontal contra los grupos de outsourcing ilegal es una realidad, se está cumpliendo con la instrucción Presidencial de ir con todo para llegar a las cabezas, afirmó el de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.

"La realidad los alcanzó, no es una campaña aislada, esporádica, es fruto del trabajo de dos años de un grupo interinstitucional, en el caso del outsourcing o tercerización, el presidente de la República dio una instrucción de ir con todo", dijo durante su participación en el Tercer Congreso virtual de reformas Fiscales 2021 organizado por Thomson Reuters.

Afirmó que "no vamos a solapar a nadie" al señalar que si están en esos supuestos es tiempo de regularizarse porque de lo contrario: "Te damos tu línea de captura o una orden de aprehensión".

Durante el evento le preguntaron sobre los casos del empresario Raúl Beyruti, de Interjet y del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero no hizo ningún comentario.

"No puedo hablar de casos específicos, pero en los que se ubiquen en esos supuestos, vamos a ir con todo. Me rige el secreto fiscal, el principio de sigilo y respetar el principio de presunción de inocencia", enfatizó.

Sin embargo, apuntó que esto ya cambió: "Se acabó la fiesta, y es una realidad. Perseguir delitos fiscales es una realidad, ya no se están dejando pasar temas que antes, eran una normalidad. Esto ya cambió", advirtió.