Aumenta 9% la venta de camiones pesados

Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) informó que se comercializaron 3 mil 344 unidades en julio pasado, lo que significó un aumento anual de 9%.

En lo que se refiere a las ventas acumuladas de enero a julio, se colocaron 25 mil 310 unidades, un incremento de 13.4%.

Por su parte, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la ANPACT, dijo que contrario al buen desempeño de la venta al público, la comercialización de camiones hacia agencias presentó una caída de 50% en julio, como consecuencia de la alta demanda que se registró en meses anteriores.

"Respondieron a un efecto impulsado por el avance en tecnología ambiental, de la NOM 044, no a una demanda estructural del mercado interno. Se trata de un fenómeno en el que los transportistas, ante la inversión que supone adquirir vehículos pesados con nueva tecnología, renuevan su flota con la tecnología vigente, y no con la nueva, ya que no existen incentivos suficientes para hacerlo", añadió Elizalde.

"Tanto productores como transportistas requerimos de certidumbre, ya que está programado un siguiente paso hacia vehículos comerciales más limpios, que requieren de diesel limpio en el país, y actualmente no hay suficiente", indicó el directivo de ANPACT.