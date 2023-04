Conoce aquí el proceso de la declaración anual para personas físicas

A-AA+

La declaración anual para personas físicas, es decir, quienes realizan cualquier actividad económica (vendedor, comerciante, empleado, profesionista, etcétera), sirve para registrar los ingresos.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), también es útil para registrar las deducciones, realizar el cálculo del impuesto anual, presentar en ceros, pagar o solicitar tu saldo a favor.

¿Cómo puedes presentar tu declaración anual de años anteriores?

Si has realizado este trámite, conocerás el proceso. Pero si es la primera vez; entonces conviene seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a la plataforma del SAT (sat.gob.mx), selecciona "Declaraciones" y da clic en "Presenta tu declaración anual de personas físicas 2022" (no importa que diga 2022).

2. Deberás tener tu RFC a la mano para llenar los campos de inicio, o bien, puedes hacerlo con la e.firma (ésta no debe compartirse con nadie ya que podrías sufrir de robo de identidad o fraude).

3. Una vez dentro del portal, deberás ubicar la parte que dice "Presentar declaración", aparecerá el "Perfil del contribuyente" y en la parte que dice "Ejercicio" deberás poner el año en el que desees hacer dicha declaración.

4. Posterior a ello deberás llenar los campos que se te indiquen.

¿Quiénes están obligados a presentar dicha declaración?

Según informa el SAT en su página oficial, las personas que están obligadas a presentar la Declaración Anual son las siguientes:

Si percibiste ingresos por salarios y te ubicas en alguno de los siguientes supuestos:

Obtuviste ingresos mayores a 400 mil pesos.

Si dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate.

Obtuviste ingresos de dos o más patrones de manera simultánea.

Obtuviste otros ingresos acumulables (honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, etc.), además de salarios.

Percibiste ingresos de empleadores no obligados a hacer retenciones, como es el caso de organismos internacionales.

Por otra parte, aquellos que están exentos a realizar dicho trámite son:

Obtuviste ingresos exclusivamente por salarios de un sólo patrón, siempre que te haya emitido CFDI de nómina por la totalidad de ingresos, incluso si dichos ingresos rebasaron los 400 mil pesos.

Haber obtenido ingresos por salarios y también haber obtenido intereses nominales que no hayan excedido de 20 mil pesos.

De acuerdo con información del BBVA, no hacer tu declaración en caso de ser persona obligada, o hacerla con errores puede provocar sanciones que pueden superar los 10 mil pesos. Para evitarlo, debes tener todo listo antes que termine el mes de abril.