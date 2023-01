Aumenta tu crédito Infonavit en VSM si no te cambias a pesos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- Actualmente, casi 2.4 millones de créditos originados en Veces Salario Mínimo (VSM) se encuentran en el portafolio del Infonavit, los cuales tendrán un aumento directamente proporcional a la inflación anual de 2022, en caso de que no se realice su conversión a pesos.

Derivado de este incremento anual más intereses, el saldo de estos créditos podría no disminuir lo suficiente para liquidarlos en el plazo pactado, a pesar del pago constante de los acreditados.

Es un caso típico el de un crédito en VSM cuyo saldo en enero de 2022 era de 270 mil 788 pesos, y donde el acreditado pagó 28 mil 549 pesos en el año, pero le cobraron 15 mil 356 pesos de intereses y comisiones.

Además, tendrá un incremento de 21 mil 664 pesos en su saldo entre el 11 y 13 de enero de 2023.

Esto significa que su deuda total ascenderá a 279 mil 258 pesos, es decir, deberá aun más a pesar de haber realizado sus pagos.

Para este ejemplo, el incremento anual se calculó con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportado por el Inegi en octubre de 2022, el cual reporta una inflación de 8.4%.

Este acreditado con relación laboral vigente y buen comportamiento de pago, de cualquier manera, tendrá un incremento anual por esta actualización conforme a la inflación, que podría representar hasta nueve meses de pagos realizados durante 2022.

Y su mensualidad también se incrementará.

En atención a estos casos, desde el 9 de mayo del año pasado, el Infonavit puso a disposición de sus acreditados la Ventanilla Universal del programa Responsabilidad Compartida 2.0, donde los acreditados pueden solicitar una reestructura del crédito y su conversión de Veces Salario Mínimo a pesos.

Los acreditados tienen hasta el 10 de enero para hacer su cambio a pesos.

Con esta reestructura, el acreditado tendrá certidumbre sobre sus pagos y una mejor planificación de sus finanzas personales.

En el mismo ejemplo, de continuar con el crédito en VSM, la mensualidad pasará de 2 mil 402 pesos en diciembre de 2022 a 2 mil 522 pesos en enero de 2023.

Después, a 2 mil 648 pesos en enero de 2024; 2 mil 780 pesos en enero de 2025; y así sucesivamente hasta llegar a 3 mil 546 pesos en enero de 2030.

En cambio, si el crédito se convierte a pesos, las mensualidades quedan en 2 mil 402 pesos durante toda la vida del crédito.

Adicional a este pago fijo mensual, el acreditado puede obtener descuentos al saldo desde la conversión, la cual puede estar acompañada de una reducción en la tasa de interés y en algunos casos un descuento en la mensualidad.

Cabe destacar que el Infonavit aún no convierte los créditos en VSM que se sacaron vía algún cofinanciamiento con un banco, ya que se trata de dos préstamos ligados a una misma hipoteca y aún hace falta negociar con los bancos para reducir esa deuda.

En diciembre, 332 mil acreditados realizaron su conversión a pesos, según reportó el Infonavit.