Aumentan 15.4% las altas vehiculares

CIUDAD DE MÉXICO.- En los primeros tres meses de 2026, las altas vehiculares aumentaron un 15.4% en la Ciudad de México, luego de la ampliación en el subsidio de 100% de la tenencia para automóviles de hasta 638 mil pesos con IVA, que comenzó a aplicarse a partir de enero pasado.

Así lo dio a conocer el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, quien anunció que el plazo para obtener dicho beneficio en el pago de tenencia vehicular para contribuyentes que cumplan con los requisitos se ampliará hasta el 30 de junio próximo.

"Se extiende el beneficio sobre la tenencia vehicular a junio. Es decir, vamos a continuar con 100% de descuento en el subsidio a Tenencia, para vehículos que no excedan el valor de los 638 mil pesos, con IVA incluido", dijo.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para presentar los resultados de la Cuenta Pública 2025, y el avance al primer trimestre de 2026, el secretario recordó que a principios de este año se actualizó el límite para obtener este beneficio, que pasó de autos de 250 mil a 638 mil pesos sin IVA, para quienes hicieran el pago de su refrendo.

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Al señalar que se ha aumentado en 15% las altas vehiculares de la Ciudad de México, De Botton Falcón precisó que a la fecha un millón 226 mil vehículos han aprovechado este beneficio y se han recaudado 3,577 millones de pesos, "lo cual va en línea con las estimaciones que teníamos de ingreso".