Aumento de insumos presionan precio de leche: Femeleche

Los insumos para alimentar a las vacas que producen leche registran incrementos importantes que impactan en 1.50 pesos cada litro al productor, por lo que con el tiempo se tendrá que ir ajustando ese aumento, porque los granos no bajarán de aquí al 2023, dijo el presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche), Vicente Gómez Cobo.

Por ejemplo, en un año subió el precio del maíz y de la soya pero esos incrementos no se han repercutido sobre los precios de la leche, lo que al final significa que los productores están perdiendo alrededor de 12 mil millones de pesos al año.

Hace falta que se ajusten los precios para que el productor no siga perdiendo y también que el gobierno dé apoyos a los productores de leche, tal y como lo hacen en otros países.

"Sobre la pregunta ¿va a subir la leche al consumidor? en promedio la leche vale 20 pesos y un peso escasamente es 5% de lo que paga el consumidor y es algo que en el tiempo se tendrá que ir ajustando para tenerlo, el tema inflacionario es un tema muy delicado...eso ha hecho que tengamos incrementos fuertes en insumos, como cartón y papel, eso impacta al sector lechero sobre todo a la leche que se envasa en cartón y papel".

En conferencia en la que presentó el Sexto Foro Nacional de Lechería, a realizarse el 18 de agosto de 2021 en Puebla, expuso que "hoy los productores de leche estamos en una situación de costos muy apretados el precio del maíz subió de 4.50 pesos a estar arriba de 7 pesos, una vaca se come 8 kilos, el precio de la soya pasó de estar en 5 o 6 pesos a 11 pesos el kilo y la vaca se come 2 kilos y así todo.

"Entonces el costo de producción de leche creció en promedio 1.50 pesos por litro, algo que no ha repercutido hacia el mercado productor de leche hacia la industria", expuso.

Para Gómez Cobos la situación es difícil porque al no repercutir el incremento de insumos en los precios hay pérdidas. "Es algo delicado cuando se producen 12 mil millones de litros, este año vamos a perder 12 mil millones de pesos y la forma de mantenerse de manera productiva sin tener que vender todo el ganado es precisamente haciendo carne las vacas para darle de comer a los hombres".

El problema es que al sacrificar vacas, habrá menos producción, y los productores tendrán pérdidas "mientras los mercados no ajusten para que el precio sea correcto".

Agregó que los precios de los granos seguirán presionando los precios porque "el precio del grano, que se espera no bajen hasta el 2023, porque los inventarios internacionales son bajos, la cosecha de Estados Unidos, Argentina y Brasileña viene baja, entonces se necesitan dos años para que los inventarios estén en buen punto y el precio regrese a niveles de 2018 y 2019 y por ello los apoyos gubernamentales son necesarios para que los productores no cierren y en el tiempo lo pueden ir ajustando".