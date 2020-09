"Aún con T-MEC, algunos inversionistas preferirán Canadá y no México"

Los consejeros de empresas estadounidenses que operan en México evalúan los cambios que afectan las inversiones en diversos sectores, lo que genera repercusiones porque aún con T-MEC algunos prefefirán invertir en Canadá más que en territorio mexicano, dijo el presidente de la American Society, Larry Rubin.

Durante la Segunda Reunión de la vicepresidencia de internacionalización de empresas mexicanas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) Rubin afirmó que los plebiscitos o consultas populares, los cambios de reglas en los contratos y la inseguridad impiden atraer más inversiones a México. "Hay grandes oportunidades, pero también depende mucho de las políticas públicas que haga o deje de hacer México, todo lo que haga México que toque a la inversión norteamericana o extranjera, todo está contando, si se hace un plebiscito como se hizo contra una empresa americana o se cambia el contrato con una empresa mexicana para favorecer al sector público, este tipo de ejemplos lo están viendo en las salas de consejo", añadió.

Expuso que las salas de consejo de las empresas con sede en Washington, Nueva York, Los Ángeles, entre muchos otros corporativos están al pendiente de lo que ocurre en el país. "Si México no se pone las pilas y hace mejor las cosas el inversionista va a decidir irse a Canadá que aunque sale más caro, pero su inversión es más segura, entonces lo que México tiene que hacer urgentemente es mandar señales de claridad, de respeto al Estado de derecho, mandar señales que no quede duda que a un inversionista se le va a respetar al 100%", expuso.

Lo que se debe asegurar a las empresas es que "no un grupo de políticos rebeldes pueden hacer lo que quieran porque no les dio mordida, porque no les dio cosas locales, eso hay que tener cuidado porque la inversión es como una golondrina, vuela", afirmó. Añadió que a las empresas también les preocupa la inseguridad y la falta de aplicación del Estado de derecho, problemas en los que se debe trabajar. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, afirmó: "se necesitan cosas que sean favorables para el entorno de la empresa...Para atraer empresas hay que invertir en la atracción de nuevas empresas, pero también se tiene que dar un salto cuántico en materia de regulación".

Añadió que hay que invertir en la simplificación administrativa, porque los trámites que se pueden realizar en una o dos semanas tardan hasta dos años; hay que atender también la seguridad, tanto la patrimonial, personal y jurídica, porque es un pendiente de esta administración.