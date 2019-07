Austeridad no debe erosionar presencia externa de México: Coparmex

La austeridad presupuestal actual no debe ser una causa para abandonar espacios internacionales por los que se promueve la inversión, el comercio, se potencia el desarrollo económico, así como para mantener la representación del país internacionalmente, entre otras cosas, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

En su mensaje semanal explicó: "vemos con preocupación, que debido a una falta de priorización y valorización de la agenda internacional, se pierda o se margine la representación en los más relevantes espacios de colaboración internacional".

Pidió "no diluir el liderazgo emergente de México en el mundo", ni abandonar espacios internacionales porque ello limita la posibilidad de posicionar al país e impulsar la agenda de crecimiento, la inversión internacional, intercambio de mercancías, así como servicios y capitales como un motor clave del desarrollo.

Para el líder del sector patronal es necesario que México tenga presencia en los organismos multilaterales para diversificar aliados comerciales sobre todo ante los desafíos arancelarios que se tienen por la política de Estados Unidos.

Por ello, dijo: "desde Coparmex apoyamos las medidas de austeridad del Gobierno Federal, pero las mismas no deben erosionar la amplitud y calidad de la representación de los intereses de México en la comunidad global".