Automotrices se acogerán al RTA del Tratado de Libre Comercio

Ante la entrada en operación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) el próximo 1 de julio, todos los fabricantes de vehículos ligeros en el país se acogerán al Régimen de Transición Alternativo (RTA), pues no pueden cumplir con los principales requisitos de la nueva regla de origen.

El director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Fausto Cuevas, dijo que para las automotrices es muy complicado cumplir con cuatro nuevos requisitos: un mayor valor de contenido regional, la integración de siete componentes o partes esenciales, que 70% de las compras de acero y aluminio sean en la región y el valor de contenido laboral.

"El 3 de junio se dio a conocer el texto de las reglamentaciones uniformes, pero para nosotros es un anuncio tardío. Tenemos menos de un mes para que entre el T-MEC y no es tiempo suficiente para tener un análisis detallado del cumplimiento de esta nueva reglamentación".

"Es muy probable que todas las empresas fabricantes pudieran estar solicitando un Régimen de Transición Alternativo donde cada empresa presentará ante los gobiernos de los tres países su periodo de transición distinto al del tratado", explicó Cuevas durante una videoconferencia.

El RTA le permite a las automotrices contar con un periodo de 5 años, después de la entrada en vigor del T-MEC, para cumplir con la regla de origen en la fabricación de vehículos.

Los fabricantes podrán solicitar este régimen hasta por más del 10% de su producción total de vehículos, siempre y cuando presenten un plan detallado y creíble mediante el cual justifiquen cómo, al término de la transición, cumplirán con la regla de origen estándar del T-MEC.

La regla de origen del T-MEC eleva de 62.5% a 75%, el contenido de autopartes provenientes de Canadá, Estados Unidos o México en un vehículo.

El presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Óscar Albín, agregó que para ningún fabricante de vehículos es recomendable hacer cambios en su proveeduría de componentes a mitad del ciclo de producción de un vehículo.

"Para eso existen estas transiciones de 5 o 6 años para enfocarnos en que los nuevos vehículos que vayan a reemplazar la producción actual cumplan al 100% el nuevo T-MEC.

"Hacer cambios abruptos para cumplir una norma o Ley no es recomendable por cuestiones de seguridad", indicó.

El régimen de transición exenta a las automotrices de cumplir con que siete partes esenciales: motor, transmisión, carrocería y chasis, eje, sistema de suspensión, sistema de dirección y batería avanzada, tengan que estar fabricados en Norteamérica.

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) dijo que ninguno de sus socios solicitará entrar al Régimen de Transición Alternativo para cumplir con la regla de origen, pues su contenido regional se mantiene en 60% hasta 2023 y hasta mediados de 2024 tendrán que incrementar el contenido de componentes regionales a 64%.

"No tenemos conocimiento hasta ahorita de que alguna de nuestras plantas tenga que utilizar el Régimen de Transición Alternativa.

"Las compras de acero y aluminio será un proceso oneroso, complicado, pero tenemos todo el mes para presentar ciertos requisitos para definir mediante cartas el porcentaje que vamos a cumplir y puedes promediarlo hasta en 18 meses", dijo Elizalde.