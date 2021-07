Avanza el proceso de compra-venta de la refinería Deer Park

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se firmó el acuerdo para la compra de la refinería Deer Park de Shell, en Texas, Estados Unidos, lo que ha generado diversas opiniones, pero avanza el proceso.

Durante la conferencia de prensa, en Palacio Nacional, se le cuestionó al titular del Ejecutivo sobre las declaraciones del congresista estadounidense Brian Babin, quien pidió frenar la venta de la refinería porque Pemex "no tiene el talento ejecutivo, gerencial o técnico para operarla con seguridad".

"Es un proceso de compraventa que se está llevando a cabo, ya ustedes conocen la historia, en el gobierno de Carlos Salinas en lugar de ser la refinería en el país se decidió comprar las acciones de la refinería Deer Park de la empresa Shell, se compró el 50% de las acciones y desde entonces no hemos tenido utilidades y ahora se le hizo el planteamiento de que nos vendiera el 50% de las acciones para que Pemex sea dueño de esta refinería", dijo.

"Ellos aceptaron, ya se firmó el acuerdo en ese sentido y se están haciendo los trámites correspondientes en Estados Unidos y desde luego que hay opiniones de todo tipo, pero tenemos que esperar que se concluya este proceso", explicó.

El pasado 24 de mayo, el presidente López Obrador dio a conocer que Pemex compró a la empresa Shell el total de las acciones de la refinería Deer Park, en Houston, Estados Unidos, por 600 millones de dólares.

Con esta operación Pemex tendrá el 100% de las acciones.

"Lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel; no habrá aumentos en los precios de los combustibles", dijo el Mandatario en sus redes sociales.