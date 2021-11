Bajan tarifas de avión entre EU y México

Las aerolíneas están incentivando el tráfico de pasajeros entre México y Estados Unidos con tarifas más bajas.

De acuerdo con cifras de la consultora Cirium, en agosto las tarifas en la clase económica en el mercado aéreo entre ambos países disminuyeron 21%, por lo que hubo 14% más pasajeros en esa categoría.

La tarifa promedio para la clase económica entre México y Estados Unidos en agosto fue de 292 dólares, ida y vuelta, más impuestos, y viajaron 31 mil personas en ese mes entre ambos países.

Mientras tanto, en clase business la tarifa disminuyó 22% y hubo 3% más pasajeros que en agosto de 2019.

De acuerdo con Cirium, la tarifa promedio en esta categoría fue de 940 dólares más impuestos, en tanto que 718 pasajeros volaron en esta sección del avión.

Cirium comentó a EL UNIVERSAL que esto ocurrió porque, en general, ya hay más pasajeros volando entre ambos países en comparación con agosto de 2019.

"Con más pasajeros volando, las aerolíneas anticiparon esta demanda agregando vuelos, lo que resultó en tarifas más bajas para los consumidores", indicó la firma.

Las aerolíneas mexicanas son las que más están aprovechando la demanda de vuelos que existe entre México y Estados Unidos.

En 2019, VivaAerobus sólo tenía alrededor de 2% del mercado entre ambos países, pero ahora tiene alrededor de 8%.

Por su parte, Volaris ya está realizando casi tantos vuelos hacia Estados Unidos como los de American Airlines y United Airlines, pero con tarifas más bajas.

"Normalmente, agosto es un mes de viajes ajetreados en Estados Unidos, especialmente por viajes domésticos y viajes de verano a Europa", explicó Cirium.

"Pero este año, los viajes a Europa no ocurrieron en la misma medida, por lo que los viajeros estadounidenses que querían vacacionar se escaparon a México".

Estados Unidos es el principal destino internacional de las aerolíneas en México. De enero a septiembre, se transportaron 20 millones 828 mil pasajeros aéreos entre ambos países, es decir 110% más que en el mismo periodo de 2020, lo que muestra la recuperación del mercado por la pandemia de Covid-19, según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Además, el número de vuelos entre ambos países fue de 183 mil 809, un 79% más que los de enero a septiembre del año pasado.

Los destinos con mayor demanda en Estados Unidos son Houston, Los Ángeles, Dallas, Chicago y Miami.

Por aerolíneas, las que tienen la mayor participación de mercado en el tráfico aéreo entre ambos países son American Airlines, con 16%; United Airlines, 16%; Volaris, 14%; Delta, 11%; Aeroméxico, 10%; Viva Aerobus, 6%; Southwest Airlines, 6%; Jet Blue, 4%; Alaska Airlines, 4%; Spirit Airlines, 3%, y el resto se divide en 8%.

Cabe recordar que las aerolíneas mexicanas no pueden incrementar rutas y vuelos ofertados hacia Estados Unidos debido a que la aviación civil está en Categoría 2 por parte de la Administración Federal de Estados Unidos.

Se prevé que será hasta diciembre o enero cuando la AFAC recupere la Categoría 1 en aviación civil.

Hasta que esto ocurra, las aerolíneas mexicanas no pueden incrementar sus operaciones hacia Estados Unidos.

Después de Estados Unidos, los mexicanos optan por viajar a Panamá, España, Colombia y Canadá, pero en volúmenes mucho más bajos.

Hacia Panamá sólo se han transportado 686 mil personas de enero a septiembre; a España, 439 mil; a Colombia 479 mil, y a Canadá 198 mil.