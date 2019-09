Bajo PIB no frena alza salarial: Conasami

Para fines de este año se determinará el monto de aumento a los salarios mínimos generales del país, aún y cuando no haya crecimiento económico, porque es falso el dilema de que se requiera crecer para poder dar un incremento salarial, dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Andrés Peñaloza Méndez.

Añadió que en noviembre próximo se decidirá si habrá, al igual que en el Norte del país, una zona franca en algunos municipios de los 9 estados del Sur-Sureste, en donde habría un salario distinto al resto del país. En tanto, en diciembre se determinará de cuánto será el incremento salarial.

Durante el encuentro con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Peñaloza Méndez dijo que la "recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos va a ser gradual y consensuada", además de que incluirá el incremento a la inflación y un monto independiente de recuperación (MIR).

Reiteró que la pérdida del poder adquisitivo es de 79% y por ello la meta es revertirla y realizar incrementos que incluyan un monto adicional a la inflación.

Para Peñaloza, ya no existe el dilema de que sin crecimiento económico no puede haber aumento. "La situación económica es un factor que estamos obligados a tomar en cuenta, pero contrario al pasado donde se afirmó que no se podía incrementar salarios si no había crecimiento éste año se demostró que incrementar salarios amortigua y puede incrementar la dinámica económica".

En el evento, el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin, José Luis de la Cruz, dijo que la mayor pérdida de empleos se registra en el sector agropecuario, comercio, construcción, manufactura y servicios, sobre todo de aquellas plazas con mayor nivel salarial, de más de tres salarios mínimos.

De la Cruz y el asesor económico de la misma Confederación, Pedro Tello, explicaron que un alza salarial necesariamente se tiene que ligar a una política industrial. Agregaron que el problema actual es tanto por la calidad como por la cantidad de empleos que se requieren en el país.

Tello aseguró que "frente a este panorama, es absolutamente indispensable avanzar hacia una política salarial que se consistente y basada en una auténtica política industrial", o de lo contrario no será sustentable.