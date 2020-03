Banca mexicana prevé riesgos pero también oportunidades por el coronavirus

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, auguró afectaciones en el turismo y el comercio de México por la crisis del coronavirus, aunque también señaló que se pueden abrir "oportunidades" exportadoras para la economía mexicana.



"Las circunstancias que estamos viviendo son, para decirlo de manera muy simple, muy complejas. Todos tienen información de lo que sucede en este momento, tenemos que ver sobre qué plataforma estamos parados para hacer frente a esta situación", dijo Niño de Rivera durante la conferencia de prensa inaugural de la 83 Convención Bancaria de México.



El presidente de la ABM sostuvo que hasta ahora no hay "manera de medir" el impacto de la pandemia en la economía de México, donde hay 12 casos detectados, pero previó afectaciones debido a la expansión del virus en sus socios comerciales.



"El efecto externo hacia México sí es relevante. ¿Van a dejar de venir turistas? Probablemente. ¿Tendrá impacto en el comercio? Probablemente. Japón, China y Corea son socios comerciales relevantes, los países europeos también", expresó el presidente de la ABM.



Asimismo, Niño de Rivera, quien a sus 73 años recordó que ha vivido diversas crisis sanitarias desde la gripe porcina de 1976, subrayó que con esta pandemia "se abre una oportunidad".



"Un ejemplo muy claro es que si China no puede enviar mercancía por su inactividad económica, eso nos da, como proveedor del mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos y China, la posibilidad de exportar productos que hasta ahora llegaban de otros países", recalcó.



Durante esta convención, que no se ha cancelado a pesar del coronavirus, Niño de Rivera se encontrará con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien trasladará que la banca mexicana está dispuesta a colaborar para que "la economía crezca" frente a esta crisis.



"El planteamiento que haremos al presidente en materia económica y del coronavirus es hacer lo que siempre hacemos: Prestar dinero, captar dinero y llevar a cabo movimiento de dinero", dijo el banquero, quien sostuvo que la banca mexicana está "preparada".



El producto interno bruto (PIB) de México se contrajo 0,1 % en 2019 debido en gran medida a la caída de la actividad industrial, mientras que el crédito bancario aumentó un 2,1 %.



Estos 12 y 13 de marzo se celebra en la ciudad costera de Acapulco la 83 reunión anual de la banca mexicana, cuyo programa está centrado en la digitalización del sistema financiero bajo el lema "Prosperidad para todos en la era digital".



Fundada en 1928, la Asociación de Bancos de México cuenta actualmente con 51 instituciones de banca múltiples del país asociadas y tiene como propósito representar los intereses generales del sector.