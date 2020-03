Banca prepara plan por coronavirus: CCE

Las instituciones bancarias preparan un plan de reestructuración de créditos para que sus clientes no caigan en impagos, derivados de la situación que se presenta por la pandemia de coronavirus Covid-19, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar.

En conferencia telefónica explicó que las instituciones financieras que son parte de la Asociación de Bancos de México trabajan en revisar los casos de cada cliente para ver cuál será la mejor solución a cada situación en lo particular.

"No se va a hacer de forma masiva, sino cliente por cliente, van a tratar de encontrar cuál es la mejor solución" en cada caso, dijo el líder de la máxima cúpula empresarial.

Lo que se analiza es que hay personas que no tendrán dinero y no podrán pagar ni intereses ni capital de los préstamos que tienen, por lo que la banca consciente de esa situación está armando un paquete de soluciones para atender esos problemas.