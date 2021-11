Banca tradicional ha sido poco empática con sus clientes: Hey Banco

Ante el fuerte crecimiento de los productos financieros electrónicos impulsados por el golpe de la pandemia de Covid-19, los bancos digitales tienen la oportunidad de aprovechar el espacio que han descuidado las firmas tradicionales que han sido poco empáticas con los clientes en cuanto atención y servicio, dijo el director general de Hey Banco, Manuel Rivero.

"La banca tradicional es muy poco empática y mucho más orgullosa en el sentido de yo te voy a decir lo que tú necesitas. Esta cultura de empresa tecnológica, se mantiene en el sentido de saber qué es lo que tu cliente quiere. Toda la semana recibimos un reporte de qué es lo que dijeron los clientes. Es una medición muy diferente, con lo que la oferta la están dirigiendo los clientes", dijo el directivo.

Hey Banco, el brazo digital de Banregio, apuesta por alcanzar un millón de clientes en 2022 y mantiene su interés de conseguir la licencia bancaria para operar como un banco totalmente digital en México, consideró que el cliente actual de servicios financieros en México está buscando una conversación con los bancos, en la búsqueda de nuevos productos y mejor atención en un entorno de crecimiento de nuevas opciones con el crecimiento de las empresas financieras tecnológicas.

"No se trata de que yo te enseñe. Se trata de que tengamos una conversación, de lo contrario no voy a poder lograr el objetivo de llevarte de un punto a otro y yo siento que es algo que todos los bancos han hecho"; dijo.

Para 2022, Hey Banco ofrecerá la posibilidad de comprar acciones en el mercado accionario mexicano e internacional a partir de 100 pesos, así como nuevos productos de ahorro y diseños en sus tarjetas, además de reforzar la colocación de tarjetas de crédito y otros productos totalmente digitales, que reducen los costos respecto de los bancos tradicionales.

La gente que quiera la infraestructura vieja la va a seguir pagando. Yo efectivo no voy a manejar", dijo Rivero.

El directivo añadió que ya se ha superado el peor impacto de la contingencia sanitaria, donde la actividad económica aún está a la espera de algunas industrias que mantienen estragos en su actividad, como el turismo.

"Lo peor sí, pero no necesariamente estamos acabando, porque todavía hay muchas industrias, por ejemplo el turismo que es 10% del PIB, todavía no tiene al 100% lo mismo que tenía antes de la crisis. Todavía estamos viendo que vamos a tardar todo el siguiente año en que se termine de asimilar el crecimiento que teníamos antes de la pandemia", explicó.