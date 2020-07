Banco Famsa ya devolvió a clientes 9 mil 741 mdp: IPAB

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que se han entregado 40.7% del saldo total asegurado a los ahorradores de Banco Ahorro Famsa, que asciende a 9 mil 741.7 millones de pesos.

Con corte a las 9:00 horas de este 20 de julio, el organismo detalló que 34.7% de los 73 mil 362 clientes de Banco Ahorro Famsa con saldos mayores a 9 mil pesos se ha registrado en el Portal de Pagos del IPAB y ya ha activado el cheque expedido a su favor para depositarlo en una cuenta a su nombre en el banco de su preferencia.

Por su parte, en el proceso de pago a través de retiro sin tarjeta, el IPAB explicó que se ha enviado un SMS con la clave de retiro a 22 mil 970 ahorradores con saldos garantizados de hasta 9 mil pesos.

"Mediante estos procedimientos seguros y gratuitos, estos depositantes han logrado cobrar el saldo íntegro de sus depósitos garantizados sin la necesidad de hacer trámites complejos o pagar comisiones por estos servicios", dijo el IPAB.

En el caso del pago por medio de cheques nominativos, el organismo explicó que se han enviado directamente al domicilio registrado por los titulares garantizados en Banco Ahorro Famsa.

"Estos cheques no son negociables o transferibles, y son exclusivos para su abono en una cuenta a nombre de los titulares, con lo que se ha salvaguardado la seguridad de la recepción de dicho pago", añadió.

El IPAB recordó que no cuenta con gestores, delegaciones o filiales para realizar negociaciones, trámites o servicios para el pago de los depósitos garantizados entre otros.

"En caso de que alguien ofrezca gestionar asuntos, trámites o servicios a nombre del IPAB o aduciendo vínculos con el IPAB, es necesario denunciarlo ante las autoridades correspondientes, ya que podría tratarse de un posible fraude o ilícito que podría causar algún agravio a usted o a otras personas que se encuentran en un proceso de trámite similar", dijo.

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) dijo que entre el 1 y el 16 de julio se ha atendido a mil 529 clientes del banco, relacionadas con los trámites necesarios para la recuperación de sus depósitos; tramitar la parte residual al monto garantizado; reclamar por no haber podido cobrar el cheque o si fue devuelto, entre otros.

"Cabe mencionar que 32% de estas asesorías se originaron en la Ciudad de México, 13% en Nuevo León, 12% en el Estado de México, y otro 6% en Coahuila, principalmente. También se recibieron 30 quejas a través del Portal de Queja Electrónica, 15 asociadas a la cuenta de depósito por transferencias no reconocidas y las restantes 15 corresponden a tarjeta de crédito, créditos de nómina o personales, por no estar de acuerdo con su saldo deudor o el monto de los intereses cobrados, entre otras causas", dijo la Condusef.