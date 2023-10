Banco Mundial mejora PIB de México

El Banco Mundial (BM) dio a conocer que revisó al alza sus expectativas para la economía mexicana al ver que se está beneficiando del nearshoring.

Sin embargo, advirtió que hace falta una estrategia más clara para poder aprovechar mejor este fenómeno de relocalización de empresas.Para el 2023 el organismo subió de 2.5% la estimación que tenía en junio pasado del producto interno bruto (PIB) a 3.2%.Mientras que para el próximo año pasó de 1.9% a 2.5%."México tiene un potencial significativo, pero también como país, se necesita tener una estrategia clara de qué quieren hacer de este movimiento con el nearshoring", dijo el economista en jefe para América Latina y el Caribe del BM, William Maloney.En conferencia de prensa en el marco de la presentación del informe económico "Conectados: Tecnologías digitales para la inclusión y el crecimiento", consideró importante que México resuelva una serie de problemas que se atraviesan para el nearshoring en el mediano y largo plazo.Por ejemplo, reconoció que si bien hay un interés muy particular por el norte del país, con la demanda de parques industriales, lo cierto es que hay falta de agua y más capital humano preparado.----Proyecciones sobre ArgentinaSobre el tema de Argentina, Maloney hizo ver que el país está en medio de una elección, por lo cual es "difícil extrapolar a largo plazo en un momento de campaña como este".Sin embargo, afirmó que 2023 ha sido un año no tan bueno para Argentina, porque el PIB se ha reducido de manera significativa a pesar de una recuperación en el año siguiente.Desde su punto de vista, es muy pronto para hablar de una hiperinflación porque debe ser de más de 50% por mes, y no es así.Pero, apuntó que es razonable resaltar que deben tomar en cuenta la disciplina fiscal, y hacer un monitoreo del crecimiento, como un elemento clave para gestionar la inflación y tener controles fiscales efectivos.Eso aplica a la dolarización, dijo el economista en jefe para la región, al explicar que puede ser útil para gestionar las expectativas de inflación, y eso porque se limita la capacidad del banco central para imprimir el dinero.Pero si no hay una reforma fiscal, se van a producir otras distorsiones y problemas, advirtió.