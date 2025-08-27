logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco

Continúa la venta de activos bancarios de bancos señalados por lavado de dinero en Estados Unidos.

Por El Universal

Agosto 27, 2025 07:21 p.m.
A
BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 27 (EL UNIVERSAL).- Sigue la venta de activos de los bancos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bancoppel adquirió la cartera automotriz de CiBanco,

La información fue confirmada por fuentes de BanCoppel a El Universal.

"BanCoppel adquirió cartera automotriz de CIBanco, luego de concluir un proceso de due dilligence exhaustivo. Consideramos que la operación impulsa fuertemente la estrategia de crédito para movilidad de nuestra institución", señaló.

Al cierre del primer semestre del año, el saldo de la cartera automotriz de CIBanco sumó 8 mil 302 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La adquisición se da en un momento en que los bancos señalados por supuestas operaciones por lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han decidido vender la mayor cantidad de activos de su negocio.

Cabe recordar que el portafolio de crédito automotriz de CIBanco incrementó 28.7% durante el primer semestre del año, respecto al mismo periodo de 2024, si se considera que, al concluir junio, el portafolio sumaba 6 mil 449 millones de pesos, según cifras del regulador

En tanto, el portafolio automotriz representaba, al concluir junio, el 46% del negocio de financiamiento de CIBanco, según la CNBV.

Cabe recordar que hace dos semanas, CIbanco concretó la venta de su negocio fiduciario a Multiva.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco
BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco

BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco

SLP

El Universal

Continúa la venta de activos bancarios de bancos señalados por lavado de dinero en Estados Unidos.

Negociación clara solicitada a Nissan Mexicana por incertidumbre laboral
Negociación clara solicitada a Nissan Mexicana por incertidumbre laboral

Negociación clara solicitada a Nissan Mexicana por incertidumbre laboral

SLP

El Universal

Sindicato de Nissan Mexicana en medio de negociaciones por posible cierre de planta y liquidación de obreros.

Política arancelaria de EU no detendrá comercio desleal de China
Política arancelaria de EU no detendrá comercio desleal de China

Política arancelaria de EU no detendrá comercio desleal de China

SLP

El Universal

Máximo Vedoya destaca la necesidad de acciones conjuntas para enfrentar el comercio desleal chino.

Venta de activos de CiBanco e Intercam soluciona problema de lavado de dinero
Venta de activos de CiBanco e Intercam soluciona problema de lavado de dinero

Venta de activos de CiBanco e Intercam soluciona problema de lavado de dinero

SLP

El Universal

Emilio Romano destaca la importancia de la prevención de lavado de dinero en la venta de activos de CiBanco e Intercam.