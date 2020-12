Bancos, a la defensiva en créditos a PyMes y personas de bajos recursos: S&P

La agencia Standard and Poor's informó que ante el golpe económico por la pandemia de Covid-19, los bancos en Latinoamérica están siendo mucho más precavidos en el otorgamiento de crédito a pequeñas y medianas empresas y personas de bajos ingresos, ante un entorno incierto sobre la recuperación y el impacto a la cartera vencida de las instituciones financieras.

"Los bancos de toda la región han aumentado las provisiones con anticipación. Pero muchos bancos también han adoptado normas de préstamo mucho más defensivas, en particular para las pequeñas y medianas empresas y los individuos de bajos ingresos. Ambos grupos se han visto especialmente afectados por los efectos económicos de la pandemia y se espera que tarden más en recuperarse", dijo la firma.

En el texto "Covid-19 podría generar un giro de largo plazo sobre el riesgo crediticio", Standard and Poor´s explicó que obligó a los bancos latinoamericanos a tomar enormes provisiones para absorber pérdidas crediticias que podrían tardar meses en materializarse, escenario que también puede llevar a algunos bancos a cambiar sus estrategias de préstamo en los próximos años.

"América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por Covid-19, presionando a los bancos y reguladores para que concedan alivio de crédito a los clientes que de otra manera podrían haber incumplido. Pero los esfuerzos también han nublado las expectativas de dónde aterrizará en última instancia el deterioro del crédito.

"Muchos creen que los bancos verán un notable aumento en los incumplimientos una vez que terminen las medidas de alivio, pero la magnitud sigue siendo un misterio que puede no conocerse completamente hasta mediados y finales de 2021", detalló.

La calificadora resaltó que incluso después de que los riesgos relacionados con la pandemia disminuyan, se espera que los bancos mantengan su postura más cautelosa, dentro de los préstamos para consumidores, así como para las pequeñas y medianas empresas, ante una incierta recuperación del empleo en la región.

Así, en muchas economías latinoamericanas, la recuperación de las tasas de desempleo dictará en gran medida cuándo los bancos comiencen a otorgar dichos préstamos.

"Las tasas de desempleo podrían tardar años en volver a sus niveles prepandémicos. En muchos países, las tasas oficiales de desempleo aún no han alcanzado su punto máximo, ya que los riesgos para la salud y la ayuda de emergencia ha impedido que muchos trabajadores busquen trabajo. Pero a medida que la ayuda financiera expira y se afianza la percepción de que el fin de la pandemia está a la vista, muchos pronto podrían buscar regresar al mercado laboral", explicó.