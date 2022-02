Bancos centrales deben buscar un "aterrizaje suave": Agustín Carstens

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Si bien en estos momentos no hay una crisis bancaria, los bancos centrales deben buscar un "aterrizaje suave" para enfrentar los shocks porque el principal objetivo es lograr más crecimiento, planteó el gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), Agustín Carstens.

"Tenemos que tener un aterrizaje suave, eso es lo que buscan los bancos centrales, y creo que con los instrumentos que tienen podrán hacerlo", confió.

Durante su participación en la presentación del Informe sobre el desarrollo mundial 2022 "Finanzas al Servicio de la Recuperación", estableció que no hay una solución única.

"Hay que encontrar otras soluciones porque no hay una solución única para todos; hay que anclar las expectativas inflacionarias para llegar a un nivel más normal de la inflación sin generar una retracción económica importante y del sector financiero", manifestó.

--Crecimiento, objetivo principal

Ponderó que muchos de los problemas que se tienen hoy, se podrían minimizar si el crecimiento se profundizara.

"En esta pandemia, tenemos que lograr más crecimiento como objetivo principal", indicó.

Consideró que algunas de las políticas macroeconómicas tendrán que pasar a otra etapa para poder abordar el shock que enfrentamos, porque ya llegaron a su límite como en el caso de la monetaria.

Destacó que no hay una crisis bancaria y que se han respetado los criterios de Basilea, por el contrario, el sector bancario podría ser parte de la solución junto con las instituciones de desarrollo públicas por medio de programas de financiamiento para apoyar la recuperación económica.