"Bancos mexicanos, sin interés en los pobres"

Uno de los principales factores que limita la inclusión financiera en México es el bajo interés de los bancos en atender a la población de escasos recursos, refiere el estudio El rompecabezas de la inclusión financiera en México ¿Una brecha que se puede cerrar?, realizado por el Centro para el Desarrollo Global (CGDEV, por sus siglas en inglés).

"El retrato general que emerge es de un sector bancario que no está especialmente interesado o incentivado para satisfacer las necesidades de los clientes pobres. Tanto las encuestas internacionales y nacionales de los consumidores señalan a los ingresos insuficientes o variables como un principal motivo autoinformado por el lado de la demanda para no abrir una cuenta bancaria", destaca.

En cuanto al lado de la oferta, las tarifas, comisiones y tasas de interés cobradas por los bancos parecen ser serias barreras para muchos de los no bancarizados, así como los costos logísticos severos para acceder a los servicios.

"Llegar a una sucursal o cajero automático para acceder o depositar dinero es costoso, tanto en términos de tiempo como de dinero, para muchos clientes".

Añade que la baja participación de la fuerza laboral y malas percepciones del sector bancario parecen contribuir a la baja demanda de servicios financieros en México.

Destaca que la forma en que las personas perciben los bancos influye en la inclusión financiera. En el caso de México, varias encuestas muestran que 37% de los adultos sin una cuenta dice que la falta de confianza en las instituciones es un factor. En tanto, el mismo número de ciudadanos comenta que no necesitan una cuenta.

El documento explica que este déficit de confianza podría estar enraizado en las quiebras bancarias del pasado en el país.