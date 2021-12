Bancos no abrirán el sábado 25 de diciembre

Este sábado 25 de diciembre, por ser día festivo, los bancos no darán servicio.

De acuerdo con el calendario de días feriados publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 25 de diciembre, las sucursales bancarias deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

Aunque no todas las instituciones abren sus sucursales los sábados, las que están ubicadas en plazas principales o comerciales sí dan servicio, pero por ser feriado en este año no atenderán al público y cuentahabientes.

Ante el cierre de los bancos, estarán disponibles los más de 56 mil cajeros automáticos y la red de más de 49 mil corresponsales bancarios para pagos y retiro de efectivo.

Como opción está la banca digital, la banca electrónica y telefónica que operan las 24 horas del día los 365 días al año.