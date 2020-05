Bancos observan con cautela cambios en el sector energético: ABM

Los cambios en la regulación para el sector energético por parte del gobierno federal son vistos con cautela por la banca nacional y extranjera ya que se desconoce hasta el momento el impacto que tendrá en la operación del sector, dijo la Asociación de Bancos de México (ABM).

"Muchos de los intermediarios bancarios lo vemos con cautela, entendiendo que todavía falta mucho falta para entender hacia dónde va la regulación y la implementación de la misma, porque no solo la banca comercial nacional sino la extranjera también está metida y también la banca de desarrollo ha participado en el financiamiento de estos proyectos", dijo el vicepresidente de la ABM, Raúl Martínez Ostos.

En videoconferencia, el directivo dijo que la responsabilidad de la banca es mantenerse muy de cerca de los clientes en estos sectores atento a cómo avancen las discusiones entre el sector gobierno y el sector privado, que se trata de un tema con repercusiones internacionales.

Por su parte, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, dijo que la mayor preocupación para la banca es que la economía se restablezca con un ritmo favorable lo antes posible.

"Parar la caída, la contracción económica, por ello la reactivación debe ser prudente, escalonada y muy inteligente en el sentido de qué regiones, qué ciudades pueden ir abriendo y después cómo vamos el resto del país. Necesitamos que se reactive la economía. El ciclo empleo, producción, distribución y consumo hoy está interrumpido y necesitamos recuperarlo lo antes posible, porque el consumo es el mayor motor que tiene la economía", dijo el directivo.

Según la ABM, en el momento actual que vive el país, las decisiones de bancos extranjeros de participar en México no se toman en el contexto de largo plazo.

"Sigue siendo atractivo México para los bancos extranjeros. Claramente México representa una oportunidad en el mediano largo plazo, dada su riqueza en capital, mano de obra y su cercanía al mercado más grande del mundo y creemos que se tiene que seguir ratificando la disciplina en el manejo de la política macroeconómica, el fomento a la inversión, eso es un ingrediente muy importante", dijo Ostos.

La ABM dijo que en el momento de coyuntura económica que vive el país los bancos, a diferencia del pasado, no son parte del problema sino que serán actores para la recuperación del país, con lo que descartaron la necesidad de cualquier apoyo del gobierno o recursos adicionales por parte de las matrices extranjeras para los bancos de origen foráneo.

Reducirán límite de crédito en tarjetas

Para evitar problemas de sobreendeudamiento por la complicada situación económica, algunos bancos han empezado a analizar la capacidad de pago de sus clientes con lo que en algunos casos se podrían aplicar límites de hasta 50% en las líneas de crédito disponibles en tarjetas, dijo la ABM.

Según el organismo, se trata de un número reducido de clientes a quienes se les aplicará la medida, y, en contraste, otro segmento de clientes está usando al 100% su disponibilidad de crédito.

La ABM actualizó al 15 de mayo las cifras de sus programas de apoyo a clientes para el diferimiento de créditos de 4 a 6 meses. A la fecha, 7.9 millones de usuarios se han inscrito a la medida, de los cuales, 2.7 millones son clientes con tarjeta de crédito, 3.2 millones en el caso de microempresas y personas físicas con actividad empresarial, 1.8 millones en el caso de crédito personal, nómina y automotriz y 281 mil en el caso de crédito hipotecario.

La ABM dijo que ante la fuerte caída de la economía se espera un aumento en los índices de morosidad de la banca, que hasta el momento se mantiene en 2.3%, con lo que los planes de diferimiento para sus clientes buscan mitigar el impacto.