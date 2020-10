Bancos piden a clientes no atender llamadas que soliciten cuentas

Ante los casos de fraudes a partir de llamadas que supuestamente se originan en los centros de atención a clientes de los bancos, el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, reconoció que hay un aumento de casos y pidió a los clientes a no atender llamadas donde se solicita información personal sobre cuentas y claves bancarias.

"Efectivamente ha habido un incremento en el caso de los fraudes. Tal vez hacen mucho home office los malvados y se han puesto las pilas y estamos como gremio haciendo un frente en todo lo que es la seguridad de la información", detalló.

En conferencia de prensa, el directivo destacó que la totalidad de las llamadas que reciben clientes de la banca, donde se les pide algún dato personal son fraudes, con lo que debe colgar y comunicarse directamente con su institución financiera para verificar que no haya ningún movimiento en su cuenta.

"Simplemente para no caer en la trampa, cuando reciban alguna llamada o por internet les pidan algún tipo de información, que les piden usuarios y contraseñas o el número de seguridad de las tarjetas, NIP del cajero automático o que descarguen algún software, lo único que debes hacer todos es no hacer caso, nosotros tenemos que hablar al banco o ir a la sucursal. Este es la campaña que tenemos que hacer. Cada vez más la gente cae con este tipo de llamadas y es tremendamente sencillo acabar con esto y hay que seguir concientizando", dijo.

Ganancias trimestrales

Al cierre del tercer trimestre del año, Grupo Financiero Banorte registró utilidades por 8 mil 906 millones de pesos, 1% por arriba de lo registrado en el mismo periodo de 2019.

En el periodo acumulado, entre enero y septiembre, la utilidad neta del grupo alcanzó los 24 mil 542 millones de pesos, una disminución de 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

La cartera de crédito vigente de Banorte creció 9% en el tercer trimestre, con un monto total de 798 mil 478 millones de pesos. En el detalle, la cartera de crédito de consumo aumentó 6% respecto del año anterior, con un saldo de 301 mil millones de pesos. Por su parte, la cartera comercial creció 12% y gobierno 3%.

Sobre los programas de apoyo a sus clientes afectados por el Covid-19 en su capacidad de pago, el directivo informó que 63 mil créditos, equivalente a 18% de su cartera, se apegó a estas medidas, de los cuales, 64% ya concluyó su periodo de gracia y hasta el momento 9 de cada 10 créditos están comenzando a retomar pagos.

Así, el banco informó que redujo a 0.8% su cartera vencida y destacó que no generará más reservas ya que considera suficiente los recursos disponibles para enfrentar la morosidad en los próximos meses.