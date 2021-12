Banxico asegura que trabaja para controlar la inflación

El Banco de México (Banxico) está trabajando para controlar la inflación atendiendo su mandato constitucional, afirmó la directora de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información, Alejandrina Salcedo Cisneros. "El Banco de México es el que está trabajando para controlar la inflación", dijo durante la presentación del Reporte de Economías Regionales.

Debemos pensar que el Banco de México es el que tiene que atender su mandato prioritario de mantener una inflación baja y estable, matizó la funcionaria del Instituto Central. Salcedo Cisneros aseguró que en ese sentido el Banxico es el que va a mantener la inflación bajo control. Mencionó que los directivos encuestados por el Banco de México de todas las regiones del país, muestran que les preocupa más los costos de sus insumos. "No es necesariamente los niveles de inflación, sino la inflación que están viendo en los productos que ellos tienen que comprar para su producción", señaló. Expuso que el motivo de su inquietud es porque al encarecerse, les dificulta sus posibilidades de producción y que se encarezcan los insumos.

Pueden decir incluso que sus costos operativos, no son los que tenían antes y eso les puede dificultar la producción, matizó Incluso dijo que el caso más extremo es que hay escasez.

"No es nada más el encarecimiento de los insumos, vemos un caso más extremo, incluso escasez, ni siquiera que puedan pagar un precio más alto, no hay algunos de los productos", enfatizó. Lo anterior, explicó, también les preocupa porque tendrían que traspasar sus costos a los consumidores que ante precios más elevados y con un menor poder adquisitivo, baje la demanda. Mencionó que en la información que levanta Banxico, se encontró que la mitad de las empresas se han visto afectadas por el aumento en los insumos por factores asociados a la pandemia.

Pero el choque es más pronunciado para aquellas empresas importadoras por los incrementos en las tarifas de transporte, precios de los insumos y también y la escasez. Sobre cuánto tiempo podría durar esta situación, hay mucha incertidumbre, comentó.