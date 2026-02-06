Banxico decide dejar su tasa de interés en 7%

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) decidió realizar una pausa en el ciclo de recortes iniciado a mediados de 2024, al dejar la tasa de interés de referencia en 7% tras una decisión unánime.

Al mismo tiempo, la Junta de Gobierno reconoció que no se lograrán los pronósticos de inflación esperados para el otoño de 2026 y aplazó hasta el segundo trimestre de 2027 lograr converger hacia la meta de 3%.

Lo anterior, debido a que finalmente advirtió una trayectoria anticipada más elevada en los precios más volátiles, como los energéticos y alimentos frescos. Además, por una disminución más gradual que lo previsto en la inflación de servicios.

Como riesgos para la inflación, Banxico señaló las presiones de costos, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, afectaciones climáticas y menor crecimiento al previsto.

En la actualización de sus pronósticos, Banxico espera alcanzar el nivel de 3% en la inflación general al segundo trimestre de 2027, al igual que para la subyacente.

Corrigió al alza la inflación general prevista para el primer trimestre del presente año de 3.7% a 4%, mientras que para el segundo pasó de 3.3% a 3.8%.