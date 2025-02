Banxico descarta intervenir ante mercado cambiario

Pese a la volatilidad del peso frente al dólar, en estos momentos no se justifica la intervención de las autoridades en el mercado cambiario, aseguró José Gabriel Cuadra García, designado como miembro de la junta de gobierno del Banco de México (Banxico) en sustitución de la exsubgobernadora, Irene Espinosa Cantellano.

Durante su comparecencia en la reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado para valorar su ratificación, Cuadra García también consideró que existe margen para que el Instituto Central siga bajando su tasa, aunque la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos no lo haga.

El actual director de Estudios Económicos del banco central mexicano afirmó que ante los recientes acontecimientos con el riesgo arancelario, el tipo de cambio ha operado de manera ordenada.

Pero en caso de ser necesario, la Comisión de Cambios, que preside la secretaría de Hacienda y en la cual participa Banxico, intervendrá, garantizó.

"En estos momentos, no habría motivo para intervenir", sostuvo al mencionar que las autoridades cuentan con las herramientas para actuar si optan por seguir ese camino.

Señaló que para ello hay coberturas cambiarias para subastar que están denominadas en moneda extranjera, pero son liquidables en pesos para garantizar un comportamiento ordenado del mercado.

Deportaciones y aranceles de EU afectará a las remesas y la inflación

Durante la sesión de preguntas y respuestas, advirtió que la política de deportaciones y aranceles del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá efectos más allá del impacto a las remesas familiares y la inflación.

"Tendría otros efectos sobre las condiciones macroeconómicas, en Estados Unidos los sectores que dependen de los migrantes como el de construcción y agricultura tendría efectos adversos en la economía norteamericana y en México ante una menor actividad allá y repercusiones en nuestras exportaciones", enfatizó.

Durante su exposición para pedir el voto para ser avalado, se comprometió a velar por la estabilidad de precios que es el principal mandato del Banco de México.