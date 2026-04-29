Banxico no bajará la guardia ante inflación

CIUDAD DE MÉXICO.- Banco de México (Banxico) advirtió que, si bien las acciones del gobierno federal ante el alza de los petroprecios están siendo favorables para no impactar el bolsillo de los consumidores, no bajarán la guardia.

"Sin minimizar el choque global, sin duda esta medida la (subsidios y acuerdos con gasolineros) están contribuyendo a contener el impacto directo sobre la inflación en nuestro país", afirmó la gobernadora del Instituto Central, Victoria Rodríguez Ceja durante la sesión de preguntas y respuestas en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Sin embargo, aseguró que debido a la incertidumbre que prevalece en torno al dificíl conflicto en Medio Oriente, es importante mantenerse "atentos y vigilantes".

"Estaremos listos para actuar en la medida en qué en su caso que estos (riesgos) se puedan materializar", manifestó.

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Aunque pidió no adelantar posibles consecuencias respecto a los posibles efectos que pudieran darse.

No obstante, ponderó que México cuenta con fundamentos macro sólidos que son la base para estar en posición de enfrentar los retos que se presenten.

Por otra parte, al responder los cuestionamientos sobre la parte del sistema de pagos, reconoció que herramientas que crearon para hacerlos fáciles, no han funcionado como esperaban. "Sí bien hemos puesto a disposición de las instituciones financieras la posibilidad de generar aplicaciones para ponerlas a disposición del usuario como el CoDi, no han tenido la adopción que se quisiera", admitió.

Comentó que, tras la realización de varios análisis, evaluaron la homologación de esta herramienta con otras para que todos los usuarios puedan utilizarlas más.