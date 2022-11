Banxico seguirá moviéndose en línea con Fed, prevé Heath

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, dijo que "no ve a la vuelta de la esquina" que dejen de seguir a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos para combatir la inflación porque aún no están listos.

Lo anterior significa que continuarán subiendo la tasa de referencia al mismo ritmo que el banco central del país vecino del norte.

"No estamos todavía listos para un desacople" de la Reserva Federal de Estados Unidos", dijo al participar en el podcast Norte Económico organizado por el Grupo Financiero Banorte.

En su opinión, es muy importante que en el corto plazo Banxico, siga moviéndose más o menos en línea con la Fed.

Consideró que todavía es necesario mantener una sincronía con el banco central estadounidense, y seguir incrementando la tasa de interés de referencia para combatir la inflación.

"Creo que es muy importante que en el corto plazo sigamos moviéndonos más o menos en línea con la Fed, y buscar más adelante, pero ya cuando realmente veamos que está vencido el problema de la inflación en ambos países, ya cada quien tomará decisiones que pudieran implicar un desacople", explicó.

Pero "no lo veo a la vuelta de la esquina", agregó el subgobernador para matizar sus opiniones.

---Sincronía por ciclos inflacionarios, no económicos

Expuso que si "hemos estado moviéndonos en línea con la Fed, ha sido por la sincronía en nuestros ciclos inflacionarios. Y no tiene nada que ver con los ciclos económicos, pues no estamos en los mismos momentos".

La semana pasada el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, consideró que aunque no debe estar obligado hacerlo, en el contexto actual sería conveniente que Banxico siga a la Reserva Federal de Estados Unidos.

"Hacer un desacoplamiento ahora podría producir movimientos muy drásticos debido a dónde estamos, por lo que creo que, como política para el momento en el que se encuentra, seguir a la Fed tiene sentido", dijo.

Durante su participación en el Encuentro de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Amafore) 2022, también habló sobre la economía norteamericana y del que cree que hay una baja probabilidad de una recesión en el vecino país del norte.