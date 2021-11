Banxico seguirá reforzando su política monetaria: Díaz de León

Ante el reto del aumento significativo de la inflación y el eventual aumento de tasas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Banco de México (Banxico) seguirá reforzando su política monetaria administrando la medicina que se requiera, dijo el gobernador del instituto central, Alejandro Díaz de León. "Si algo hemos aprendido es que no debemos de dejar de administrar la medicina que es necesaria hoy, para enfrentar los retos de hoy, pensando que puede ser más conveniente guardarla para administrarla más adelante", manifestó. Al participar en la Convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que de no hacerlo eso puede "complicar la salud del paciente". Expuso que la mayor opcionalidad que tiene la política pública, es cuando ataja los problemas.

Se enfrentan cuando los tiene y si más adelante va a ser más complejo o más retador porque a lo mejor en un año o en ocho meses, la Fed empieza a subir tasas, y el Banxico lo hizo con anticipación, ese será un problema que habrá que valorar en su tiempo y circunstancia, estableció.

"Creo que hoy en día, no debemos de buscar el no tomar decisiones necesarias hoy porque probablemente pudieran llegar a ser más necesarias mañana", esgrimió. Dijo que es una política que implica correr riesgos, porque de todas maneras el diferencial de tasas de interés que se ha estado incrementando por las acciones de política monetaria en la parte corta, y por primas de riesgo en la aparte larga, eventualmente le pude dar más margen de maniobra al Banxico para no necesariamente tener que replicar lo que haga la Fed. "Eso ya ha sucedido en el pasado, no muchas veces, más ocasionalmente, pero puede suceder", refirió.