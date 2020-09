Banxico suspende encuesta de calidad de billetes por Covid-19

Debido a la pandemia por Covid-19, el Banco de México (Banxico) suspendió la realización de la encuesta que hace cada trimestre para conocer la percepción sobre la calidad y aceptación de los billetes en manos del público en general. Esta encuesta corresponde al periodo abril-junio del 2020.

"Debido a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2 (Covid-19), el levantamiento de la encuesta para el segundo trimestre de 2020 no se realizó, por lo que no se pudieron obtener los valores de los indicadores", explicó. Banxico levanta ese tipo de encuestas cada trimestre y está a cargo de la dirección general de la Emisión del banco central. Se aplica a personas mayores de edad que viven en localidades de más de 50 mil habitantes.

La encuesta sirve para elaborar los indicadores de percepción del público sobre billetes y tiene como objetivo medir la apreciación sobre la calidad del papel moneda en circulación. El rango del índice que está en cero significa que el billete se percibe como deteriorado, y 10 que se aprecia como nuevo. La última encuesta que realizó fue para el primer trimestre del presente año; es decir, antes de que se declarara la pandemia por Covid-19 y se tomaran las medidas sanitarias de sana distancia.

De acuerdo con el resultado, el público le dio un 8.2 de calificación general a la calidad de todos los billetes que cambian de manos todos los días entre los mexicanos. El billete mejor apreciado fue el de mil pesos, con una calificación de 9.1, seguido de la denominación de 500 pesos con 9 de puntuación.

El de 20 pesos es el que ven más deteriorado, según la calificación que le dieron con 6.5, así como también el de 50 pesos con una puntuación de 6.6, seguido del billete de 100 pesos con 7.6 puntos. Según la encuesta, subió de 51.3 a 53.1 el porcentaje de personas que revisan la autenticidad de sus billetes.

El porcentaje de personas que en la última compra no recibieron su cambio completo pasó de 5.5, que resultó en el cuarto trimestre de 2019 a 6.8 de enero-marzo de 2020. Los que no pudieron realizar una compra por falta de cambio, bajó de 16.1% a 10.2%, en el mismo periodo mencionado.