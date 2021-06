Bayer apunta a fármacos contra cáncer en México

La farmacéutica alemana Bayer apostará al lanzamiento de medicamentos contra el cáncer en el mercado mexicano.

La compañía tiene como meta que, 30% de sus ingresos en el país vengan de medicamentos contra el cáncer para 2030, un porcentaje similar al que ahora aportan los tratamientos para enfermedades cardiovasculares.

Por lo tanto, entre 2021 y 2022, la compañía lanzará nuevos tratamientos contra el cáncer de próstata, contra tumores que ocasionan cáncer de pulmón o hígado, entre otros.

En entrevista, Jorge Anconca, gerente de la división Farmacéutica Bayer, dijo que hace algunos años, la compañía apostó por la investigación en medicina celular y genómica para desarrollar medicamentos contra determinados tipos de cáncer que requieren tratamientos más complejos.

Esta apuesta les permitió desarrollar tratamientos para la hemofilia y en el área cardiovascular para falla cardíaca y falla renal.

Ancona dijo que pese a los cambios en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la austeridad del gobierno, han tenido buenos resultados para comercializar tratamientos de última generación en los hospitales de especialidad.

Respecto al comportamiento del mercado mexicano, el directivo de Bayer dijo que el año pasado tuvo un crecimiento sostenido en valores debido a la mayor comercialización de medicamentos de alta especialidad, aunque en términos de unidades permanece prácticamente igual.

Bayer tiene ocho plantas en México, y hace algunos años hizo una inversión para remodelar la planta en Lerma, Estado de México, dedicada a la producción de productos de libre venta que no requieren receta médica.

Desde que inició la pandemia, las plantas han operado con normalidad aunque el personal administrativo y de oficina sigue en trabajo remoto.

Recientemente, los representantes de ventas reanudaron sus visitas a médicos en persona para promover sus productos aunque todavía hay algunos médicos que prefieren las reuniones de manera virtual.

Y pese a los retos que trajo la pandemia, Bayer se colocó como la tercera farmacéutica más grande en el país en 2020.

Además de los tratamientos contra el cáncer, este año podría empezar a comercializarse un tratamiento no hormonal para tratar los síntomas de la menopausia.

Este producto es resultado de la adquisición en agosto del año pasado de la compañía británica KaNDy Therapeutics por 360 millones de euros.

Bayer también está colaborando con CureVac para el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, pero esta vacuna no estará disponible en el mercado mexicano, ya que el acuerdo es para comercialización exclusiva en Europa.