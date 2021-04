BBVA propone que alimentos ya no estén exentos del IVA

Ante la posibilidad de que en México se discuta una reforma fiscal después de las elecciones de junio, tal y como ha planteado el gobierno federal, BBVA México puso sobre la mesa la propuesta eliminar la exención del IVA en la mayoría de los alimentos, como una forma para impulsar los ingresos tributarios.

"Se podría eliminar la exención al IVA para la mayoría de alimentos (exceptuando algunos que pertenezcan a la canasta básica) y con el monto recaudado institucionalizar programas de apoyo dirigidos a los niveles más bajos de ingreso. En general, los subsidios generalizados suelen ser regresivos", dijo la firma.

En el análisis económico "mayor recaudación es posible a través de IVA e ISR a personas físicas", BBVA México planteó que para propiciar las condiciones políticas de aprobación legislativa que elimine el régimen de tasa cero del IVA sería necesario que esta reforma estuviera acompañada por un fortalecimiento de las redes de seguridad social.

El documento de BBVA México explica que si bien el gobierno federal cuenta con un reducido número de opciones para el fortalecimiento de los ingresos tributarios, la decisión de incrementar la base de productos gravables así como el de contribuyentes no debería posponerse por más tiempo.

"La continuidad del statu quo fiscal solamente haría que se desperdiciara la oportunidad de institucionalizar redes de seguridad social que pudieran ayudar a mitigar el problema de desigualdad social. Asimismo, el gobierno federal podría proponer una reforma fiscal que gradualmente fuera incrementando los ingresos tributarios a través de una eliminación paulatina de la tasa cero del IVA o una reducción progresiva en el límite del ingreso anual para la base de contribuyentes que pagan la mayor tasa impositiva", dijo la firma.

Propone estrategia para atacar evasión del pago del IVA

BBVA México propuso también que una estrategia integral para atacar la evasión en el pago del IVA podría representar 0.5% del PIB en recaudación adicional.

"Esta estrategia tendría como pilares fundamentales la simplificación del régimen de pequeños contribuyentes y la ampliación de la cobertura de auditorías para devoluciones del IVA", añadió.

En cuanto al tema del ISR a personas físicas, BBVA México resaltó que la desigualdad en ingresos y la informalidad son dos factores que inciden significativamente en la relativa baja recaudación de México por concepto de este rubro.

En ese sentido, recordó que el presupuesto de gastos fiscales 2020 señala que los gastos fiscales por ISR a personas físicas representan 1.1% del PIB; además que, de acuerdo con un análisis del FMI, el impacto sobre los ingresos de un aumento en la tasa de ISR sería limitado por lo que sería necesario ampliar la base de contribuyentes.

"Pensamos que el problema de la baja de recaudación de ISR no obedece a la tasa ya que no está entre las más bajas de la OCDE sino que se explica fundamentalmente por el tamaño de la base. Ello podría lograrse mediante el cobro de impuestos a las actividades de negocios y servicios independientes de las personas físicas. Otra sugerencia que se desprende de ese análisis consiste en bajar el límite del ingreso anual para la banda impositiva mayor con el objetivo de ampliar su base de contribuyentes", dijo BBVA.