Best Buy perderá mercado de 5 millones de usuarios en país

A pesar de los 4.6 millones de visitantes al mes en su página web y en un mercado que espera alcanzar los 18 mil 805 millones de dólares este año, Best Buy informó a sus inversionistas su salida de México, debido a los efectos de la pandemia del Covid-19.

Cifras de la consultora Statista a febrero de este año indican que Best Buy, con 12 años en el país, estaba en octavo sitio de los 10 portales de comercio electrónico más visitados en México, con 4.59 millones de usuarios al mes.

La plataforma de Mercado Libre acapara la mayor parte de este mercado, con 128 millones de usuarios al mes, seguida por Amazon, con 64 millones, y Walmart, 28 millones.

Hasta ahora, la empresa cuenta con 786 tiendas Best Buy y 33 modalidad Best Buy Express.

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law (DPL), comentó que es preocupante el contexto en el que se están yendo la empresa del país.

"No se va por un mal manejo o porque haya sufrido un cambio en su modelo de negocio. Esta es una salida porque la pandemia les afectó dramáticamente. También porque vieron que no había ningún estímulo ni interés del gobierno por salvar y promover este tipo de empresas".

En un comunicado, la firma detalló que de sus 49 tiendas en el país, ocho cerraron este año y el resto lo hará desde el 31 de diciembre de 2020.

"A pesar del trabajo, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio", comentó Fernando Silva, presidente de Best Buy México.

Esta decisión no refleja los esfuerzos que ha hecho el equipo de colaboradores. "Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México: construimos un equipo extraordinario y establecimos una cultura excepcional.

"Transformamos la manera en que los mexicanos interactúan y se inspiran con la tecnología, acercándola a millones de familias. Construimos la marca #1 en tecnología, con diferenciadores icónicos y el cliente nos ha honrado con una creciente participación de mercado", dijo Silva.

El sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotar su inventario y garantiza a los clientes que tanto órdenes en proceso, como las compras que hagan las próximas semanas serán entregadas en tiempo y forma.

Profeco, vigilante. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que acordarán un plan de acción con la cadena para vigilar que respete los derechos del consumidor.

En un comunicado, informó que se puso en contacto con representantes de Best Buy a fin de que se atiendan las reclamaciones en trámite o quejas para atender garantías después del 31 de diciembre próximo.