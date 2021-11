Biden manifestó revisar que no abusen en precio de la gasolina: AMLO

Al señalar que cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto la gasolina costaba 10 pesos el litro y la dejó en 20, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que actualmente está entre 20 y 21 pesos "con la inflación".

En su conferencia mañanera de este lunes en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, López Obrador refirió que en Estados Unidos los precios de los combustibles aumentaban o bajaban en función de los precios del petróleo crudo.

"Acaba de manifestar el presidente Biden dos cosas: una, que se revise, ya vamos a ayudar nosotros, para que no abusen los distribuidores de gasolina en el precio; un poco la labor que lleva años haciendo aquí Ricardo Sheffield, titular de Profeco, porque está aumentando el precio de la gasolina en Estados Unidos, 25% ya de aumento, a diferencia de lo que sucede con nosotros, afortunadamente.

"La siguiente medida es que están analizando destinar un subsidio para controlar el aumento de precio, cuando antes hablar de subsidio era blasfemia", declaró López Obrador.

"Bueno, ¿por qué hay que ir cambiando las políticas? En el caso nuestro, porque si aumenta el precio de la gasolina, se va para arriba todo. Si de por si tenemos ya inflación que tenemos que controlar; si no se sigue subsidiando la gasolina, como lo estamos haciendo con el IEPS, se nos incrementa todo", agregó.

El gobierno de Estados Unidos anunció en días pasados que liberará 50 millones de barriles de petróleo de sus "reservas estratégicas" para hacer frente al aumento del precio de la gasolina, que está afectando el bolsillo de los ciudadanos.

Se trata de una medida concertada que no se limita a Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden logró persuadir a otras grandes economías como China, Japón, Reino Unido, India y Corea del Sur para que también liberen parte de sus reservas estratégicas y así ayuden a aumentar la oferta en el mercado de crudo.

Durante el último año y medio, el flujo de petróleo se ha mantenido restringido por los efectos de un acuerdo entre los países de la OPEP y otros importantes productores como Rusia que han buscado mantener controlado el mercado con el objetivo de apuntalar los precios.

Estados Unidos ha intentado en vano convencer a los miembros de la OPEP sobre la conveniencia de aumentar la oferta de petróleo de una forma más acelerada para responder a la recuperación de la economía mundial tras el impacto de la pandemia, pero estos productores han optado por un incremento paulatino y limitado.

Que la Casa Blanca decida ahora recurrir a las reservas estratégicas para hacer frente a este tipo de situación es una medida inédita que, además, puede generar tensiones con los países de la OPEP, según advierten analistas.