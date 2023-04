CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- En redes sociales se hizo viral la foto de un billete de 120 pesos, que supuestamente fue otorgado por un cajero automático en Campeche.

Los comentarios y memes no se hicieron esperar, en Twitter la publicación de la cuenta @MerGarza, alcanzó miles de interacciones.

Pero recibir un billete falso no debe tomarse tan a la ligera. El Banco de México (Banxico), ha dado a conocer en su página oficial, algunas recomendaciones para saber qué hacer en caso de recibir dinero que no tiene ningún valor.

¿Billete de 120 pesos? Lo que debes hacer si recibes dinero falso

Banxico describe en un artículo que, de acuerdo con el artículo 48 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, tienes derecho de reclamar el importe de la pieza presuntamente falsa a la institución de crédito a la que pertenezca el cajero automático o la ventanilla bancaria en donde le entregaron.

"Es una obligación de la institución de crédito el atender este tipo de eventos; sin embargo, para presentar la reclamación, sólo se tienen hasta 5 días hábiles bancarios posteriores a la fecha en que se recibió la pieza", describen.

Pero, ¡Ojo!, para presentar la reclamación debes cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acudir al banco al que pertenezca el cajero automático o la ventanilla bancaria

2. Entregar la pieza. Si ya no la tuviera porque otro banco la retuvo, entonces deberá entregar el "Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados".

3. Entregar copia de su identificación oficial.

4. Elaborar un relato de puño y letra donde especifique detalladamente cómo obtuvo la pieza presuntamente falsa, incluyendo la sucursal, fecha, hora, entre otros datos.

5. Entregar el comprobante de la transacción; por ejemplo, recibo del cajero automático (sólo si cuenta con él, no es obligatorio).

Por último, no olvides dar seguimiento al trámite.

¿Cuáles son otras recomendaciones de Banxico?

Si tienes sospechas de la autenticidad de un billete o moneda, para empezar, no debes pagar con éstos; pues es considerado como un delito federal que se castiga hasta con doce años de prisión.

Una vez que hayas identificado que la pieza no tiene valor, es importante que acudas a cualquier sucursal bancaria para que se envíe al Banco de México para su análisis, ya que es la única institución capaz de determinar la autenticidad del dinero.

Otro punto importante es que si no te percataste que pagaste con un billete falso y lo entregaste en algún negocio, debes pedir que te lo devuelvan, porque solamente los bancos pueden retenerlos y a cambio deberán entregar un formato llamado "Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados".

¿Cómo verificar la autenticidad de un billete?

El Banco de México sugiere:

1. Tocar la superficie del billete y sentir la textura y los relieves sensibles al tacto.

2. Mirar el billete e identificar: registro perfecto, marca de agua, hilo microimpreso e hilo de seguridad (mirar a contraluz), ventana transparente, folio reciente, número oculto, elemento que cambia de color, denominador multicolor, por mencionar algunos.