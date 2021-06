Bitcoin se desploma por posibles restricciones en China y EU

Con la intención de crear un modelo de transacciones que no dependiera de cierto país es que se crearon las monedas digitales. Poco a poco este tipo de divisas han ido ganando poder y cada vez son más aceptadas en el mundo. Sin embargo, aún hay cuestionamientos importantes sobre su alcance y uso por lo que países como China y Estados Unidos han anunciado algunas restricciones lo que provocó una caída en el valor de criptomonedas como Bitcoin.

El mercado de las criptomonedas se desplomó nuevamente durante este fin de semana debido a las preocupaciones sobre nuevas prohibiciones en China, solo que esta vez para restringir la minería de bitcoin. Y no solo eso, los especialistas también ven una inclinación negativa de la política en la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Ante la situación el Bitcoin se perdió un valor de hasta un 9% este lunes, cayendo a 32 mil 288 dólares su precio más bajo en casi dos semanas. La moneda Ethereum, por su parte, cayó hasta un 12%, lo que la colocó en una valuación por debajo de los 2 mil dólares, por primera vez en casi un mes.

Los analistas atribuyeron la caída a dos factores clave: un giro que endurecerá las condiciones en la política de la Reserva Federal que redujo el atractivo de los activos de riesgo, y la represión en curso de China contra la minería criptográfica.

Hay que decir que en el caso de China se han estado intensificando los esfuerzos con la intención de frenar la creación y uso de las criptomonedas, lo que representa un duro golpe para las divisas digitales pues alrededor del 70% del suministro de estas monedas del mundo, según algunas estimaciones, dependen del país asiático.

Y es que las autoridades de la provincia china de Sichuan ordenaron el cierre de proyectos de criptominería en la región el viernes pasado, y otros reguladores en centros mineros clave del país han impuesto medidas igualmente duras.

La prohibición, estiman los analistas, significa que más del 90% de la capacidad de minería de Bitcoin de China está cerrada, según un informe del medio de comunicación de propiedad estatal Global Times.

Además hay que recordar que las nuevas reglas se producen un mes después de que China prohibiera a los bancos y compañías de pago proporcionar servicios relacionados con las transacciones de criptomonedas.

Por otra parte, el mercado también está siendo objeto de un creciente escrutinio por reguladores de todo el mundo. Las autoridades han citado la preocupación por el impacto ambiental de la minería criptográfica, su potencial para facilitar la actividad ilegal y la volatilidad del mercado. Sin embargo, los críticos dicen que su verdadero temor implica la amenaza al sistema bancario existente.

Más países en contra

Otros países que se han pronunciado en contra de las criptomonedas incluyen a Irán pues, después de que las ciudades sufrieran apagones no planificados, se anunció una prohibición de cuatro meses para la minería de divisas digitales como Bitcoin pues consumen altos niveles de energía.

Las autoridades aseguraron que la principal causa de los apagones fue una sequía que afectó la generación de energía hidroeléctrica. Y agregó que la minería de criptomonedas, el 85% de las cuales no tiene licencia, estaba drenando más de 2GW de la red cada día.

Y es que, pese a que el gobierno reconoció oficialmente la minería de criptomonedas en 2019 y estableció un régimen de licencias que requería que los mineros se identificaran, pagaran una tarifa más alta por la electricidad y vendieran sus bitcoins extraídos al Banco Central de Irán, muchos operan en la ilegalidad y generan una alta demanda de energía.

Las autoridades calculan que las instalaciones sin licencia usan entre seis y siete veces más energía y, por lo tanto, se veían en la necesidad de prohibir todas las actividades de criptomonedas hasta el 22 de septiembre.

Un ejemplo más es Tailandia que impuso restricciones al comercio de criptomonedas como Dogecoin con la intención de proteger a los comerciantes de los tokens que "no tienen un objetivo o sustancia clara" y cuyos precios se ven influidos por las tendencias en las redes sociales y las personas influyentes. Hay que recordar que, por ejemplo, Dogecoin vio crecer su valor de manera importante luego de que Elon Musk hiciera una mención sobre ella.

La decisión forma parte de una reforma regulatoria del mercado de criptomonedas. De hecho, en mayo pasado, la Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero de Tailandia (AMLO) anunció nuevas reglas que obligan a los involucrados en los intercambios digitales a verificar las cuentas a través de un dispositivo que requiere que los clientes estén físicamente presentes. Además, la autoridad dijo que los documentos serían verificados por agencias gubernamentales relevantes, según el Bangkok Post.