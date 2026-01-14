BM recorta el PIB de México a 1.3%
La nueva predicción del Banco de México para el periodo que recién inicia es pesimista
CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la incertidumbre en torno al ámbito comercial por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Banco Mundial (BM) recortó su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana a 1.3% en 2026 y 1.8% en el siguiente año.
La nueva predicción para el periodo que recién inicia deja al descubierto el optimismo de la estimación oficial del gobierno mexicano, que espera un crecimiento puntual de 2.3%. El Banco de México se queda con la parte pesimista, con 1.1% y un intervalo de entre 0.4% y 1.8%, proyección que considera que la inversión se mantendría débil al menos hasta el segundo semestre, ante la incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos y la revisión del T-MEC.
En los Criterios Generales de Política Económica que aprobó el Congreso de la Unión como parte del Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pronostica un rango para el Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.8% y 2.8%, con una variación puntual de 2.3%.
Lo anterior, bajo un contexto de recuperación del consumo e inversión y del dinamismo prevaleciente en las exportaciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se contempla que la construcción, las manufacturas y la generación eléctrica impulsen el crecimiento de la actividad industrial, y que el sector servicios continúe con una expansión dinámica favorecida por la ampliación de redes ferroviarias y una demanda vinculada al desarrollo económico digital.
Economía global y regional
Comparado con los pronósticos del BM en el plano global y regional, México será uno de los que menos crecerá, según el documento que dio a conocer este martes: La economía mundial muestra resiliencia en medio de una incertidumbre histórica en materia comercial y política.
Para todo el mundo se prevé un avance de 2.6% en 2026 y un promedio de 2.3% para América Latina y el Caribe.
El principal socio comercial de México tendrá un mayor crecimiento, de acuerdo con las expectativas del organismo que preside Ajay Banga. Así, Estados Unidos tendría una expansión de 2.2% en 2026 y de 1.9% en 2027.
Sobre la región, el Banco Mundial advirtió que si hubiera nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá se tradujera en restricciones al comercio, la actividad se vería afectada.
Pero dados sus estrechos vínculos económicos con la Unión Americana, México es particularmente vulnerable a esta situación, dijo.
no te pierdas estas noticias
Alzas de impuestos debilitan el consumo en México
El Universal
El presidente de ANPEC advierte sobre el impacto de las alzas de impuestos en el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
Inestabilidad mundial impulsa al peso mexicano y a Banamex
El Universal
Banamex se mantiene sólido en un escenario de incertidumbre internacional
BBVA y Banorte lideran en utilidades bancarias en México
El Universal
El informe financiero revela un crecimiento en las ganancias de BBVA y Banorte, reflejando su liderazgo en el mercado bancario.