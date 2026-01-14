BM recorta el PIB de México a 1.3%

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la incertidumbre en torno al ámbito comercial por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Banco Mundial (BM) recortó su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana a 1.3% en 2026 y 1.8% en el siguiente año.

La nueva predicción para el periodo que recién inicia deja al descubierto el optimismo de la estimación oficial del gobierno mexicano, que espera un crecimiento puntual de 2.3%. El Banco de México se queda con la parte pesimista, con 1.1% y un intervalo de entre 0.4% y 1.8%, proyección que considera que la inversión se mantendría débil al menos hasta el segundo semestre, ante la incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos y la revisión del T-MEC.

En los Criterios Generales de Política Económica que aprobó el Congreso de la Unión como parte del Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pronostica un rango para el Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.8% y 2.8%, con una variación puntual de 2.3%.

Lo anterior, bajo un contexto de recuperación del consumo e inversión y del dinamismo prevaleciente en las exportaciones.

Se contempla que la construcción, las manufacturas y la generación eléctrica impulsen el crecimiento de la actividad industrial, y que el sector servicios continúe con una expansión dinámica favorecida por la ampliación de redes ferroviarias y una demanda vinculada al desarrollo económico digital.

Economía global y regional

Comparado con los pronósticos del BM en el plano global y regional, México será uno de los que menos crecerá, según el documento que dio a conocer este martes: La economía mundial muestra resiliencia en medio de una incertidumbre histórica en materia comercial y política.

Para todo el mundo se prevé un avance de 2.6% en 2026 y un promedio de 2.3% para América Latina y el Caribe.

El principal socio comercial de México tendrá un mayor crecimiento, de acuerdo con las expectativas del organismo que preside Ajay Banga. Así, Estados Unidos tendría una expansión de 2.2% en 2026 y de 1.9% en 2027.

Sobre la región, el Banco Mundial advirtió que si hubiera nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá se tradujera en restricciones al comercio, la actividad se vería afectada.

Pero dados sus estrechos vínculos económicos con la Unión Americana, México es particularmente vulnerable a esta situación, dijo.